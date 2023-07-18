Превратят в бабульку: эти пять вещей старят всех женщин мгновенно — не вздумайте брать

Каждая женщина знает, что образ создается из деталей и неправильная вещь может все испортить. А порой наряд даже старит человека. Стилист Лена Червова рассказала, от какой одежды стоит навсегда отказаться именно по этой причине. Она выделила самые распространенные ошибки всех женщин.
По словам эксперта, точно стоит обходить стороной кофты из тонкого материала, не держащие форму. Они только подчеркивают недостатки фигуры. Как и платья-балахоны, не способны замаскировать лишние килограммы и делают человека визуально огромным.
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«На самом деле, они просто превращают женщину в шар, еще и на пару десятков лет старше. Бесформенные вещи — это то, что точно стоит убрать из своего гардероба», — сказала Червова, пишет «Газетой.ru».
Еще она отметила, что не нужно покупать платья с крупным цветочным принтом. Они добавляют возраст. Кофты с рукавом реглан тоже мгновенно старят. Совсем нужно отказаться от маленьких платочков на шее или обуви с крохотными дырочками. В этом даже молодая девушка будет выглядеть на 10 лет старше.