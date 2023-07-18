Превратят в бабульку: эти пять вещей старят всех женщин мгновенно — не вздумайте брать

По словам эксперта, точно стоит обходить стороной кофты из тонкого материала, не держащие форму. Они только подчеркивают недостатки фигуры. Как и платья-балахоны, не способны замаскировать лишние килограммы и делают человека визуально огромным.

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