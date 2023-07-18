«Особенно хорошо смотрится на брюнетках»: Алсу показала, как носить брючный костюм самого модного цвета сезона

Алсу уже много лет выступает на сцене. Она не перестает восхищать публику своим чувством стиля. В 40 лет певица держит себя в форме. Обычно она носит вечерние платья, но теперь все чаще экспериментирует с образами. На днях в Москве состоялся VK Fest. На сцене в Парке Горького звезда предстала в очень ярком аутфите.
На публике Алсу щегольнула в костюме розового цвета. Брюки с высокой посадкой скрыли изъяны и вытянули силуэт. Лук певица дополнила мерцающим топом с капюшоном. Она не забыла про яркий макияж и каблуки.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль»
Поклонники осыпали ее комплиментами. А для сайта Teleprogramma.pro ее наряд оценила стилист Надя Иванова.
«Розовый цвет – прямо таки хит самых последних модных тенденций. Это связано с выходом «Барби». И вся модная аудитория ожидает выхода этого фильма. Сейчас розовый и фуксия – это хит. В этой ситуации Алсу интуиция не подвела.
А топ с капюшоном тоже вещь неплохая. Он отдает больше отсыл к эстетике 70-х годов, к стилю диско. Неплохо смотрится в сочетании с розовым костюмом. Особенно учитывая уместность этого наряда. Алсу собирается не в офис, а выступать на фестивале. Такие более креативные решения уместны. Меня смущает майка, которая надета под серебристый топ. Она упрощает образ.
Отмечу, что такой розовый костюм особенно хорошо смотрится именно на брюнетках. Если вы хотите примерить розовый цвет, то подбирайте цвет под свой типаж. Если вы яркая брюнетка, то выбирайте цвет фуксии. Такой же оттенок подойдет ярким платиновым блондинкам. Если ваш цвет волос более приглушенный, менее натуральный, то и розовый цвет лучше выбирать более приглушенный, припыленный или разбеленный. К Алсу претензий нет», – высказалась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Надя Иванова — визажист, стилист, культуролог моды. Высшее образование в сфере моды. Факультет «культуролог моды» СПб Университет Культуры и Искусства. Опыт в сфере фэшн 19 лет.
Надя Иванова. Фото: Teleprogramma.pro