«Особенно хорошо смотрится на брюнетках»: Алсу показала, как носить брючный костюм самого модного цвета сезона

На публике Алсу щегольнула в костюме розового цвета. Брюки с высокой посадкой скрыли изъяны и вытянули силуэт. Лук певица дополнила мерцающим топом с капюшоном. Она не забыла про яркий макияж и каблуки.

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Поклонники осыпали ее комплиментами. А для сайта Teleprogramma.pro ее наряд оценила стилист Надя Иванова.