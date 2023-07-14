«Делают фигуру более стройной»: Алсу отметилась в самых модных брюках с изюминкой — главный хит этого лета

Каждая девушка хочет выглядеть стильно. Летом можно носить не только платья. Певица Алсу устроила шопинг и похвасталась обновками. Ей приглянулись платья в горох, яркие костюмы, а также брюки из шелка. Певица сочетала их с жакетом, футболкой и белыми кроссовками. Брюки имели надписи бренда Balenciaga и блестящий эффект.

Поклонники восхитились нарядом. А для сайта Teleprogramma.pro стилист Надя Иванова рассказала, что такие брюки стоит иметь в гардеробе каждой девушке.