«Делают фигуру более стройной»: Алсу отметилась в самых модных брюках с изюминкой — главный хит этого лета

Каждая девушка хочет выглядеть стильно. Летом можно носить не только платья. Певица Алсу устроила шопинг и похвасталась обновками. Ей приглянулись платья в горох, яркие костюмы, а также брюки из шелка. Певица сочетала их с жакетом, футболкой и белыми кроссовками. Брюки имели надписи бренда Balenciaga и блестящий эффект.
Поклонники восхитились нарядом. А для сайта Teleprogramma.pro стилист Надя Иванова рассказала, что такие брюки стоит иметь в гардеробе каждой девушке.
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«Действительно, это модный тренд. Уже несколько летних сезонов подряд бельевой стиль, пижамный стиль присутствуют на подиумах. Если вы еще не обзавелись брючным костюмом в пижамном стиле, то есть еще два месяца этого лета для этого. Такие брюки – тренд, а бельевой стиль – актуален.
Здесь можно говорить об уместности эстетики бельевого стиля. Надо понимать, что в деловой сфере он будет нелогичен, а в стиле кэжуал, в романтическом стиле, для летних мероприятий, ресторанов – будет уместен. Шелковые брюки можно сочетать с таким же топом в бельевом стиле или жакетом. Это добавит образу легкости, романтичности, чувственности.
Алсу. Фото: соцсети звезды
А если хочется выглядеть более строго, то тут мы видим хороший пример на Алсу, когда шелковые брюки сочетаются с достаточно строгим жакетом. Образ получился более элегантным и сдержанным.
Я бы рекомендовала обратить внимание на шелковые брюки. К слову, при правильном фасоне, хорошей длине и ширине брюк – такой фасон может корректировать фигуру: делать фигуру более стройной, силуэт более струящийся и более женственным. Если хотите скрыть объемы, то выбирайте матовый шелк, а не блестящий», – высказалась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Надя Иванова — визажист, стилист, культуролог моды. Высшее образование в сфере моды. Факультет «культуролог моды» СПб Университет Культуры и Искусства. Опыт в сфере фэшн 19 лет.
Надя Иванова. Фото: Teleprogramma.pro