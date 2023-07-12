Алсу уже купила: эти наряды с самым женственным и игривым принтом — главный хит лета

Каждая девушка хочет выглядеть незабываемо. Однако порой простые платья и юбки кажутся скучными. В этом году снова актуальны принты. Большую популярность набрал «горошек». Певица Алсу во время шопинг примерила несколько платьев с таким узором. Для сайта Teleprogramma.pro VIP-стилист Марина Морикова рассказала, как носить наряды с таким принтом.
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«Принт в горох или polka-dot можно считать универсальным принтом, который повторяется из сезона в сезон. Английский вариант наименования принта пришел со времен популярности танца «полька». Игривый, кокетливый, женственный «горошек» часто мелькал на танцевальных площадках.
На подиум выводили этот принт как Кристиан Диор, так и Ив Сен Лоран, тандем Доменика Дольче и Стефано Габбана. В современных коллекциях мы часто видим горошки у бренда Селин и Balenciaga. А это значит, что не бывает немодного горошка, бывают неактуальные силуэты.
Выбор размера горошка и основного цвета ткани, силуэта всегда зависит от вашего цветотипа и типа фигуры. Но и это еще не все. Если вам не идет размер гороха, этот принт может спасти, например, белый воротничок у лица. Если горох носить хочется, но он вам совсем не идет, отодвиньте его подальше от лица и выберете принтованные горохом лодочки», – поделилась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Марина Морикова – VIP-стилист, стилизует гардеробы и коммерческие съемки для брендов и самых красивых мероприятий, стрит-стайл и работы размещают ведущие мировые фэшен паблики. Опыт работы стилистом 5 лет.
Марина Морикова. Фото: Teleprogramma.pro