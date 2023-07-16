«Модница недели» на пляже: купальники Бородиной, Африкантовой и Карнавал круче всех – их образы можно смело повторять

«Купальник Марины Африкановой в удобном формате, где бесшовный лиф-бралетт, мягко облегающий грудь, и плавки-слипы. Модного градуса купальнику добавляют высокие вырезы на бедрах. В моде и цвет горького шоколада. Коричневая гамма не просто в моде, но и считается классическим цветом для купальников, поскольку хорошо оттеняет «бронзу» загоревшего тела.

Цвет купальника гармонично сочетается и с золотым оттенком волос и соломенной шляпки. Кстати, соломенные шляпки фасона «колесо» в списке самых модных пляжных шляп этого лета. Гармонично подобраны солнечные очки – классические, прямоугольные, с неострыми углами, что подходит под овал лица и смягчает острый подбородок и при этом, своей вытянутой формой они гармонично сочетаются с формой лифа купальника. Так что, очки не только защищают глаза от солнца, но и играют роль имиджевого аксессуара в образе, помогая ему быть более целостным и гармоничным.

В купальнике с лифом-бралетт можно легко создать модный летний образ, демонстрируя бра напоказ, надев поясную одежду и накинув сверху рубашку, не застегивая ее. Или надеть шорты и летний жакет сверху. Топ-бра напоказ — модная тенденция.

Универсальность, минимализм и удобство делают этот купальник модным. В моде и шляпка, и имиджевые очки. Единственное, к данному пляжному ансамблю больше подошли бы очки с темно-коричневыми линзами, а не черными. Но в любом случае, образ получился модным. 8 баллов».