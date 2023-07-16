«Модница недели» на пляже: купальники Бородиной, Африкантовой и Карнавал круче всех – их образы можно смело повторять

Июль – самое время выбрать королеву пляжа, а заодно обсудить тренды на купальники летом 2023 года. Если вы только собираетесь покорять морское побережье, анализ звездных образов и рекомендации модного эксперта Teleprogramma.pro стилиста-имиджмейкера Ларисы Тимиряевой вам точно пригодятся.
Анфиса Чехова
Телеведущая Анфиса Чехова обожает демонстрировать свои женственные формы. Но вот купальники для этого ей пора бы начать подбирать другие. Спойлер: Анфиса – аутсайдер этой подборки.
Анфиса Чехова в бикини. Фото: соцсети
«У Анфисы Чеховой красочный, яркий купальник. Лиф презентабельно демонстрирует грудь, но плавки низкой посадки, из-за чего модным этот купальник назвать не могу. Контрастные окантовки тоже вышли из моды, но здесь я не столь категорична, поскольку принт в своем составе содержит черный цвет.
За купальник больше 5 баллов я бы не дала, но оценивая весь образ, хочу добавить два балла за солнечные очки, которые делают образ более-менее модным. Очки многоугольники остаются модными уже не первый сезон, но не сдают своих позиций и этим летом 2023. Очки не просто солнечные, а имиджевые. Поскольку, благодаря прическе, основной объем сосредоточен в нижней части лица, данные очки, с оправой с расширением кверху, уравновешивают лицо, делая его форму сбалансированной. Черно-белая цветовая гамма перекликается с черно-белыми цветами в принте купальника, поэтому образ смотрится целостным и гармоничным. 7 баллов».
Марина Африкантова
Бывшая участница «Дома-2» Марина Африкантова доказала, что явно разбирается в модных трендах. Это бикини, которое она выгуляла на одном из пляжей Дубая, тому подтверждение.
Марина Африкантова в бикини. Фото: соцсети
«Купальник Марины Африкановой в удобном формате, где бесшовный лиф-бралетт, мягко облегающий грудь, и плавки-слипы. Модного градуса купальнику добавляют высокие вырезы на бедрах. В моде и цвет горького шоколада. Коричневая гамма не просто в моде, но и считается классическим цветом для купальников, поскольку хорошо оттеняет «бронзу» загоревшего тела.
Цвет купальника гармонично сочетается и с золотым оттенком волос и соломенной шляпки. Кстати, соломенные шляпки фасона «колесо» в списке самых модных пляжных шляп этого лета. Гармонично подобраны солнечные очки – классические, прямоугольные, с неострыми углами, что подходит под овал лица и смягчает острый подбородок и при этом, своей вытянутой формой они гармонично сочетаются с формой лифа купальника. Так что, очки не только защищают глаза от солнца, но и играют роль имиджевого аксессуара в образе, помогая ему быть более целостным и гармоничным.
В купальнике с лифом-бралетт можно легко создать модный летний образ, демонстрируя бра напоказ, надев поясную одежду и накинув сверху рубашку, не застегивая ее. Или надеть шорты и летний жакет сверху. Топ-бра напоказ — модная тенденция.
Универсальность, минимализм и удобство делают этот купальник модным. В моде и шляпка, и имиджевые очки. Единственное, к данному пляжному ансамблю больше подошли бы очки с темно-коричневыми линзами, а не черными. Но в любом случае, образ получился модным. 8 баллов».
Клава Кока
Певица Клава Кока позирует в купальнике, который купила еще, вероятно, в прошлом году. Для такой модницы, как она, это непростительная оплошность.
Клава Кока в бикини. Фото: соцсети
«Клава Кока в бикини неонового цвета. Неоновые оттенки идеально сочетаются с футуристическим стилем солнечных очков. Узкие вытянутые очки прямоугольной формы в футуристическом стиле в топе модных в 2023 году. Так что, очки не только добавили модного градуса образу, но и как имиджевый инструмент - образу стиля.
Миниатюрная сумочка в цвет купальника добавила целостности картинке, сделав образ монохромным. Но пляжные образы более органично и модно смотрятся с объемными сумками.
Бикини, состоящие из треугольничков, соединяющихся между собой шнурками, безусловно, в тренде. Тема шнуровки одна из модных, однако неоновые оттенки в моде не первый сезон, как и фасон купальника... Поскольку образ Клавы Коки стильный — это уже модно. В моде — стиль. А что касается купальника, то все в тренде, но эти тренды были в моде и в прошлом сезоне тоже...Так что, ультрамодных деталей, вошедших в моду именно в 2023-м году, я не увидела, поэтому 8 баллов».
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Валя Карнавал
Блогерша Валя Карнавал – обладательница роскошных форм. Купальник их выгодно подчеркнул.
Валя Карнавал в бикини. Фото: соцсети
«Фасон раздельного купальника Вали в топе самых модных летом 2023 года, поскольку содержит трендовые детали, создающие эффект вырезов. Очень модный верх. Единственное, уже теряет свою актуальность эффект пуш-ап у лифа купальников. Модные трусики с высокими вырезами на бедрах, что визуально делает ноги длиннее.
Прозрачные воланчики тоже как бы придают модного градуса, но они немного странно свисают по бокам, и купальник выглядит перегруженным деталями. Поэтому, несмотря на ультрамодные детали и модный оттенок розового цвета, больше 9 баллов поставить не могу. Хотя отмечу, что объемный верх и воланчики на бедрах, визуально сузили талию, сделав фигуру роскошной и женственной».
Ксения Бородина
Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина давно имеет статус главной светской модницы. Этот триккини, в котором Бородина, эффектно появилась на пляже в Бодруме, вполне себе статусный.
Ксения Бородина в трикини. Фото: соцсети
«Из всех представленных для оценки купальников, купальник Ксении Бородиной, на мой взгляд, самый модный. Модницам уже поднадоели бикини, и они обратили свой взор на купальник-трикини. Трикини — один из самых популярных купальников этим летом. Он состоит из трех частей: верхней, нижней и соединяющей верх и низ детали. В трикини Ксении модно все. Во-первых, фасон, высокая посадка нижней части + высокие вырезы на бедрах. Во-вторых, лиф-бандо (без бретелей), в-третьих, модный декор на лифе в виде полукольца.
Кольца - самые модные декоративные элементы у купальников 2023. В-четвертых, модная текстура. В-пятых, модный оранжево-морковный цвет, который гармонично сочетается с цветом волос Ксении и подходит ей по цветовому колориту внешности. Эффекта образу добавляют очки «Тишейды» с линзами коньячного цвета под цвет волос. И коричневая гамма (волосы и линзы очков), и оранжево-морковный цвет купальника содержат в своем составе желтый, поэтому идеально сочетаются с золотыми украшениями Ксении. Так что образ не только ультрамодный, но и целостный. 10 баллов».
Подводим итоги
Первое место модного баттла достается признанной моднице – ведущей «Дома-2» Ксении Бородиной. Второе место у блогерши и певицы Вали Карнавал. Третье делят экс-участница проекта Марина Африкантова и певица Клава Кока.
Справка Teleprogramma.pro
Лариса Тимиряева — стилист-имиджмейкер, преподаватель имиджелогии. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style и Институт репутационных технологий «Арт & Имидж».
Лариса Тимиряева. Фото: личный архив