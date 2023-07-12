«Для любого возраста»: Кети Топурия отметилась в платье макси на пуговицах с модным принтом — главный хит лета

На этот раз Кети покрасовалась в платье макси цвета изумруда. Наряд в мелкий горошек на пуговицах позволил ей подчеркнуть изящную фигуру. Для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценила имидж-стилист Елена Бестави. Она назвала наряд хитом сезона.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».