«Для любого возраста»: Кети Топурия отметилась в платье макси на пуговицах с модным принтом — главный хит лета

Кети Топурия уже много лет выступает на сцене. Она славится своим вокалом, а также безупречным чувством стиля. Певица после вторых родов быстро вернулась в форму. Она носит как джинсы и топы, так и платья. Недавно артистка отправилась отдыхать в Турцию. Солистка группы «А’Студио» проводит время с семьей на курорте.
На этот раз Кети покрасовалась в платье макси цвета изумруда. Наряд в мелкий горошек на пуговицах позволил ей подчеркнуть изящную фигуру. Для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценила имидж-стилист Елена Бестави. Она назвала наряд хитом сезона.
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«Безусловно, это платье можно назвать хитом сезона. В нем соединены несколько трендов лета-2023. Модный принт горошек. Оно, как и модные платья рубашки, застегивается на пуговицы. Рукава фонарики все ещё в тренде.
Полуприталенный силуэт. Мягкие линии. Это очень женственная и романтичная модель, При этом достаточно классическая, подходящая для любого возраста», – поделилась эксперт.
Кети Топурия. Фото: соцсети звезды
Справка Teleprogramma.pro:
Елена Бестави является имидж-стилистом. Вот уже 10 лет Бестави, и благодаря мастер-классам, и «Школе имиджа и стиля BestaviStyle», учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.
Елена Бестави. Фото: Teleprogramma.pro