«Визуально сужают талию»: Алсу щегольнула в трендовом платье макси, которое создает силуэт «песочные часы»

Сначала Алсу покрасовалась в платье на запах белого цвета с ниспадающими рукавами. Также она примерила наряд в черном и небесно-голубом оттенках. Поклонники были восхищены. А для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценила стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».