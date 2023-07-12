«Визуально сужают талию»: Алсу щегольнула в трендовом платье макси, которое создает силуэт «песочные часы»

Алсу много лет выступает на публике. Недавно она отпраздновала свое 40-летие. Ей удалось сохранить стройную фигуру. И хоть она мама троих детей, артистка не перестает экспериментировать со стилем. Она носит как джинсы, так и вечерние наряды. На этот раз звезда устроила шопинг. Она примерила модное платье макси в разных цветах.
Сначала Алсу покрасовалась в платье на запах белого цвета с ниспадающими рукавами. Также она примерила наряд в черном и небесно-голубом оттенках. Поклонники были восхищены. А для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценила стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.
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«Алсу демонстрирует один и тот же фасон платья в разных цветах. И когда мы видим цвета в сравнении друг с другом, то сразу видна разница, в каком цвете Алсу начинает "светиться", а в каком — "гаснет"...
В платье небесно – голубого цвета, Алсу выглядит ярко. А все потому, что у нее загорелая кожа, а коричневая цветовая гамма создает комплиментарное цветовое сочетание с сине-голубой гаммой, поскольку в нем много теплого желтого пигмента.
В комплиментарном цветовом сочетании один цвет усиливает эффект и яркость другого цвета (законы колористики). Поэтому в небесно - голубом цвете кожа Алсу и она сама начинают "светиться" и цвет платья на фоне бронзового загара выглядит ярко, акцентно.
В белом цвете Алсу выглядит более эффектно, поскольку она брюнетка, что создает черно-белый контраст, но он не такой яркий как в платье небесно-голубого оттенка, поскольку цвет волос не черный, а цвета горького шоколада. Белый цвет сделал образ более торжественным и элегантным, поскольку статусный сам по себе.
Алсу. Фото: соцсети звезды
А вот в черном, да еще в матовой фактуре, Алсу погасла. Если бы кожа не была такой загорелой, то эффект был бы другим. Но выход есть — добавить яркие аксессуары и надеть яркие солнечные очки, обувь...Но акцентом будут именно аксессуары, а не платье и не Алсу.
Теперь про фасон. Что самое главное в платье — это силуэт и правильно расставленные акценты.
Алсу. Фото: соцсети звезды
Данный фасон платья создает силуэт "песочные часы" , где объемные рукава и объемная юбка визуально сужают талию и талия акцентная, что делает силуэт женственным и гармоничным. Длина макси в модных трендах.
Запах в верхней части презентабельно демонстрирует зону декольте, а модные разрезики оголяют плечи, усиливая модный градус платья. В платье ничего лишнего, но всего достаточно. Так что Алсу демонстрирует, как выглядеть красиво и презентабельно, выбрав правильный фасон платья и правильный цвет», – рассказала Лариса.
Справка Teleprogramma.pro:
Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.
Лариса Тимиряева. Фото: Teleprogramma.pro