Как греческая богиня: Алсу в шелковом платье в пол сливочного цвета сразила поклонников точеной фигурой

Алсу уже много лет выступает на публике. Она продолжает выпускать песни и давать концерты. Но эти летом певица отдыхала в США и путешествовала по Европе. Каждый раз она предстала в модных нарядах. В свои 40 лет артистка следит за фигурой и может похвастаться моложавой внешностью. Она не перестает экспериментировать с образами.
На этот раз Алсу устроила шопинг. Она решила пополнить гардероб вечерним образом. Певица примерила шелковое платье в пол с высокой талией. Наряд в сливочном цвете подчеркнул ее точеные формы. За счет наряда артистка визуально казалась еще стройнее и выше. Также она примерила такое платье в розовом, черном и сером цветах.
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Алсу. Фото: соцсети звезды
Поклонники были впечатлены тем, как выглядит Алсу. Ее осыпали комплиментами. «В молочном — как греческая богиня, в черном — пантера, в розовом — барби», «Сложно выбрать, вам все к лицу, очень красиво», «Алсу — это наша Моника Белуччи, с возрастом только лучше становится», «Ох, какая фигурка», — прокомментировали пост подписчики.
Алсу. Фото: соцсети звезды