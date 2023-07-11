Как греческая богиня: Алсу в шелковом платье в пол сливочного цвета сразила поклонников точеной фигурой

На этот раз Алсу устроила шопинг. Она решила пополнить гардероб вечерним образом. Певица примерила шелковое платье в пол с высокой талией. Наряд в сливочном цвете подчеркнул ее точеные формы. За счет наряда артистка визуально казалась еще стройнее и выше. Также она примерила такое платье в розовом, черном и сером цветах.

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