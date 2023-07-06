«Цвет придает свежести: Кудрявцева щегольнула в самом остромодном платье этого лета с эффектом стройности и лодочках

Накануне Лера вышла на променад. Она облачилась в льняное платье цвета апельсина с поясом. Наряд в стиле рубашки в длине мидакси позволил ей седлать фигуру визуально еще стройнее и подчеркнуть изящные щиколотки. Лук дополнили туфли-лодочки в салатовом цвете.

«Никак не могу привыкнуть летом, что в 21 еще светло», – заявила она.

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