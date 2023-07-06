«Цвет придает свежести: Кудрявцева щегольнула в самом остромодном платье этого лета с эффектом стройности и лодочках

Лера Кудрявцева много лет работает на телевидении. Она постоянно оказывается в центре внимания. Блондинка не скрывает, что порой наряды ей подбирают стилисты. Она любит спортивные костюмы и вечерние платья. В 52 года телеведущая обладает стройной фигурой, поэтому не боится носить мини. Но на этот раз звезда похвасталась ультрамодным летним аутфитом.
Накануне Лера вышла на променад. Она облачилась в льняное платье цвета апельсина с поясом. Наряд в стиле рубашки в длине мидакси позволил ей седлать фигуру визуально еще стройнее и подчеркнуть изящные щиколотки. Лук дополнили туфли-лодочки в салатовом цвете.
«Никак не могу привыкнуть летом, что в 21 еще светло», – заявила она.
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Лера Кудрявцева. Фото: соцсети звезды
Для сайта Teleprogramma.pro ее образ оценил модельер Наз Маер.
«Образ телеведущей Леры Кудрявцевой в оранжевом сарафане в пол выглядит очень элегантно и стильно. Оранжевый цвет отлично подходит ее внешности, придет яркости и свежести. Платье подчеркивает пояс на талии. Этот акцент создает эффектный силуэт.
Зеленые туфли-лодочки отлично дополняют образ, добавляя ему некоторую оригинальность. Яркий цвет создает интересный контраст с оранжевым сарафаном.
В целом, образ Леры Кудрявцевой выглядит очень стильно и модно. Он подчеркивает ее изящество и женственность, а также демонстрирует хороший вкус в выборе нарядов», – поделился эксперт.
Справка Teleprogramma.pro
Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».
Наз Маер. Фото: Teleprogramma.pro