«Модница недели» среди гимнасток: Алина Кабаева показала изящные талию и ключицы, а Маргарита Мамун выгуляла жилетку на голое тело

Эти девушки – гордость нашей страны. Но помимо того, что они чемпионки, лучшие в своем виде спорта на планете, они еще и настоящие красавицы и модницы. Изучим их наряды вместе с модным экспертом Teleprogramma.pro, дизайнером Валерией Антоновой.
Алина Кабаева: строгая классика
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева на международном фестивале «Алина» в Сочи в апреле этого года выглядела подчеркнуто элегантно.
Алина Кабаева (на фото справа) с подругой Яной Батыршиной. Фото: соцсети
«Алина Кабаева выглядит великолепно. Строгая классика всегда к лицу спортсменкам с идеальной выправкой. Платье при всей его скромности деликатно подчеркивает достоинства фигуры Алины – идеальную талию и изящные ключицы. Очень модные пышные рукава придают этому классическому наряду современное звучание. 10 баллов».
Яна Батыршина: ошиблась с оттенком
Чемпионка мира по художественной гимнастике, серебряная призерка Олимпиады Яна Батыршина сейчас занята телекарьерой. Она – ведущая «Матч-ТВ». Для появления в кадре Яна Батыршина выбирает, как правило, монохромные образы.
Яна Батыршина. Фото: соцсети
«Яна Батыршина в кадре выглядит неплохо, но костюмеры в очередной раз допустили распространенную ошибку – наряд совершенно не сочетается с фоном. Пастельно-зеленый костюм в ярко-красной студии «Матч-ТВ» выглядит неуместно, белый, черный, синий комплект смотрелись бы намного лучше. 8 баллов».
Каролина Севастьянова: ничего необычного
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова обожает демонстрировать свое тело. Но для прогулки по Монте-Карло выбрала непривычно закрытый для себя наряд.
Каролина Севастьянова. Фото: соцсети
«Каролина Севастьянова не показала нам ничего нового или необычного. В этом наряде ее не отличишь от тысячи других девушек в Монте-Карло, но и придраться здесь не к чему: спортсменка может похвастаться точеной фигурой и умеет ее преподнести. Идеально подобранные джинсы превосходно на ней сидят, а укороченная рубашка демонстрирует шикарный пресс. 8 баллов».
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Маргарита Мамун: жилетка на голое тело
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун – девушка смелая, задорная и любящая эксперименты. Наряд, в котором Маргарита Мамун предстала на прогулке по Москве, это доказывает.
Маргарита Мамун. Фото: соцсети
«Маргарита Мамун выбрала более строгий и интеллигентный образ. Монохромный комплект из джинсов и топа смотрелся бы скучно, если бы не жилетка на голое тело – это стоит взять на заметку. Добавить пару украшений и заменить кеды на каблуки – получится прекрасный вечерний образ. 8 баллов».
Подводим итоги
Безоговорочным лидером нашего баттла стала олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева. Остальные спортсменки расположились на второй строчке модного рейтинга. Каждая из них уступила победительнице два балла.
Справка Teleprogramma.pro
Валерия Антонова – дизайнер, тренер-наставник по автоматизации и запуску молодых российских брендов. Прошла обучение в Istituto Marangoni (Париж), где изучала программы по модному бизнесу. В фэшн-индустрии работает с 2015 года, тогда же открыла первое ателье. Собственный бренд LERU Валерия запустила 2 года назад.
Валерия Антонова. Фото: личный архив