«Модница недели» среди гимнасток: Алина Кабаева показала изящные талию и ключицы, а Маргарита Мамун выгуляла жилетку на голое тело

Эти девушки – гордость нашей страны. Но помимо того, что они чемпионки, лучшие в своем виде спорта на планете, они еще и настоящие красавицы и модницы. Изучим их наряды вместе с модным экспертом Teleprogramma.pro, дизайнером Валерией Антоновой.

Алина Кабаева: строгая классика

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева на международном фестивале «Алина» в Сочи в апреле этого года выглядела подчеркнуто элегантно.