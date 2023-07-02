«Антимодница недели»: самые странные наряды звезд — Рудова стала квадратной, а Бузова ужаснула пятнами

Второй летний месяц наша модная рубрика открывает антирейтингом. Вместе с модельером Назом Маером мы пристально рассмотрели наряды звездных девушек, которыми те планировали удивить публику. Но получилось, что получилось.

«В попытках добиться максимально интересного и необычного образа порой селебрити превосходят самих себя. Далеко не каждый лук известных модниц может претендовать на звание идеального гардероба, зато практически всегда не останется незамеченным в обществе», - отметил модельер Наз Маер.

Ольга Бузова на съемках клипа

Ольга Бузова давно прослыла мастерицей эпатажа. Даже обычное, казалось бы, лавандовое платье по фигуре Ольга Бузова смогла обыграть так, что его хочется обсудить с экспертом.