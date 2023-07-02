«Антимодница недели»: самые странные наряды звезд — Рудова стала квадратной, а Бузова ужаснула пятнами

Второй летний месяц наша модная рубрика открывает антирейтингом. Вместе с модельером Назом Маером мы пристально рассмотрели наряды звездных девушек, которыми те планировали удивить публику. Но получилось, что получилось.
«В попытках добиться максимально интересного и необычного образа порой селебрити превосходят самих себя. Далеко не каждый лук известных модниц может претендовать на звание идеального гардероба, зато практически всегда не останется незамеченным в обществе», - отметил модельер Наз Маер.
Ольга Бузова на съемках клипа
Ольга Бузова давно прослыла мастерицей эпатажа. Даже обычное, казалось бы, лавандовое платье по фигуре Ольга Бузова смогла обыграть так, что его хочется обсудить с экспертом.
Ольга Бузова. Фото: скрин соцсети
«Не секрет, что клипы Ольги Бузовой всегда отличаются экстравагантностью, впрочем, как и образы самой певицы. Для очередного ролика скандальная исполнительница выбрала весьма интересный облик. В данном клипе на Ольге надето облегающее сиреневое платье с провокационным разрезом. К самому фасону изделия нет никаких претензий, поскольку подтянутая и стройная Бузова может позволить себе любые наряды.
Единственный момент, который бросается в глаза, − это длинные черные перчатки на руках Ольги, которые смотрятся как отдельное пятно. Более органично в дуэте с подобным платьем выглядели бы аксессуары точно в цвет главного изделия. Что касается самого наряда, то Ольга прекрасно знает, вещи какого оттенка смотрятся на ней лучше всего, и может смело красоваться в любых необычных образах. 8 баллов».
Тина Канделаки на презентации шоу «Выжить в Дубае»
Известная телеведущая и медиа-менеджер Тина Канделаки предстала на светском мероприятии телеканала ТНТ в запоминающемся образе. Жаль, это не синоним стильного и красивого.
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Тина Канделаки. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro
«Тина Канделаки славится своим умением подбирать идеальные луки. У известной телеведущей, действительно, безупречный вкус, но иногда и она может ошибаться. У Тины Канделаки ярко-выраженная «зимняя» внешность: довольно светлая кожа, темные волосы и карие глаза. Именно поэтому ведущей очень идут чистые - синие, зеленые или красные тона.
В коричневом монохромном образе Канделаки словно «слилась» с собственным гардеробом. Что касается зеленых «пушистых» босоножек, надетых на Тине, вероятно, это как раз та самая «изюминка» в образе, призванная разнообразить лук и сделать его более интересным. 7 баллов».
Наталья Рудова на презентации шоу ТНТ «Выжить в Дубае»
Увидеть актрису Наталью Рудову в столь сдержанном наряде удается нечасто. Звезда обожает фривольничать. Но, конечно, это не касается светских выходов.
Наталья Рудова. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro
«Обычно Наталья Рудова выбирает для себя довольно сдержанные и элегантные образы, и данный наряд не стал исключением. Актриса выбрала беспроигрышный цвет, отдав предпочтение проверенной временем классике. Короткое черное платье в дуэте с квадратным черным жакетом и аккуратная серебристая сумочка, как блестящий акцент, − все выглядит очень неплохо.
Кроме жакета, который смотрелся бы эффектнее, если был бы классического удлиненного кроя. Но, с другой стороны, изящная Наталья может позволить себе даже такой опасный крой, который идет редким женщинам. 10 баллов».
Виктория Боня в Каннах
Этот наряд экс-участницы «Дома-2» Виктории Бони на Каннском кинофестивале критиковали многие. А значит, цель достигнута – ее заметили!
Виктория Боня. Фото: Global Look Press
«Не секрет, что на Каннском кинофестивале внимание всех зрителей было приковано к Виктории Боне. Действительно, от ее необычного наряда сложно оторвать взгляд. Актуальные перья, полупрозрачная фактура, модный оттенок зелени − платье светской львицы отвечает всем современным трендам. Виктория не боится очень ярких решений и любит блистать в обществе. 9 баллов».
Наташа Королева на вечеринке
Певица Наташа Королева для дружеской вечеринки выбрала классическое сочетание белого и черного и… стала лидером нашего модного антирейтинга.
Наташа Королева и Надежда Бабкина. Фото: соцсети
«Обладательница соблазнительной фигуры певица Наташа Королева иногда выбирает для себя не самые подходящие наряды. На одну из светских вечеринок звезда облачилась в белое макси платье с черным поясом. С одной стороны, в данном изделии Наташа очень выгодно демонстрирует зону декольте, а также подчеркивает линию талии за счет контрастного ремешка.
С другой стороны, такой фасон платья простит певицу и увеличивает объем в верхней части за счет рукавов, и это довольно большой минус. Кроме того, Наташе Королевой очень подходят более яркие цветовые решения, например, небесно-голубые, желтые, зеленые оттенки. 6 баллов».
Подводим итоги
Лидером нашего антирейтинга признана певица Наташа Королева. Она стала «Антимодницей недели». Вторую строчку рейтинга антимоды заняла Тина Канделаки, на третьей расположилась Ольга Бузова.
Справка Teleprogramma.pro
Наз Маер, модельер. Ученик Жана Поля Готье. Дизайнер, модный эксперт, обладатель Премии Вячеслава Зайцева «Дизайнер 2021 года».
Наз Маер. Фото: личный архив