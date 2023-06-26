Рогов назвал самый актуальный костюм, который должен быть у каждой в гардеробе: топовый образ сезона

Звездный стилист рассказал, что точно нужно купить в этом сезоне.

Каждая девушка хочет выглядеть стильно и модно. Хороший базовый гардероб всегда выручает в самых разных обстоятельствах. И теперь уже практически никто не обходится без брючного костюма. 

Российский стилист Александр Рогов назвал самую актуальную вещь в женском гардеробе в этом сезоне. Он пояснил, какой костюм точно стоит купить. 

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Эксперт посоветовал каждой моднице приобрести брючный костюм в полоску. Как многие знают, если полоска вертикальная, то она стройнит и зрительно вытягивает силуэт. 

В своем Telegram-канале Рогов назвал это must have сезона. Он выложил фото с моделью, которая демонстрирует образ с удлиненным пиджаком, жилетом и брюках шоколадного цвета в тонкую светлую полоску.

Напомним, что ранее он также рассказал про самый актуальный принт десятилетия. 

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