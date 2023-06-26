Рогов назвал самый актуальный костюм, который должен быть у каждой в гардеробе: топовый образ сезона

Каждая девушка хочет выглядеть стильно и модно. Хороший базовый гардероб всегда выручает в самых разных обстоятельствах. И теперь уже практически никто не обходится без брючного костюма.

Российский стилист Александр Рогов назвал самую актуальную вещь в женском гардеробе в этом сезоне. Он пояснил, какой костюм точно стоит купить.