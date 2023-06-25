«Модница недели» в сериале «Великолепный век»: как одеваются в обычной жизни любимые султанши Сулеймана Хюррем, Махидевран и Фирузе

Турецкий сериал «Великолепный век» поразил зрителей не только захватывающим сюжетом, но яркими нарядами, в которых блистали на экране его герои и героини. А как актрисы, сыгравшие любимых султанш Сулеймана, одеваются вне съемок? Наряды Мерьем Узерли, Нур Феттахоглу и Джансу Дере оценила эксперт Teleprogramma.pro, дизайнер Аника Керимова.

Спойлер: высшего балла от эксперта за свои образы ни одна из них не удостоилась. Каждая допустила модный промах. Даже не красной дорожке.

Мерьем Узерли

Для Мерьем Узерли роль Хюррем Султан в сериале «Великолепный век» стала определяющей в карьере. Ее узнали и полюбили во всем мире. Сегодня Мерьем Узерли много снимается в рекламе и не пропускает кинофестивале. Не так давно она блистала в Каннах.