«Модница недели» в сериале «Великолепный век»: как одеваются в обычной жизни любимые султанши Сулеймана Хюррем, Махидевран и Фирузе

Турецкий сериал «Великолепный век» поразил зрителей не только захватывающим сюжетом, но яркими нарядами, в которых блистали на экране его герои и героини. А как актрисы, сыгравшие любимых султанш Сулеймана, одеваются вне съемок? Наряды Мерьем Узерли, Нур Феттахоглу и Джансу Дере оценила эксперт Teleprogramma.pro, дизайнер Аника Керимова.
Спойлер: высшего балла от эксперта за свои образы ни одна из них не удостоилась. Каждая допустила модный промах. Даже не красной дорожке.
Мерьем Узерли
Для Мерьем Узерли роль Хюррем Султан в сериале «Великолепный век» стала определяющей в карьере. Ее узнали и полюбили во всем мире. Сегодня Мерьем Узерли много снимается в рекламе и не пропускает кинофестивале. Не так давно она блистала в Каннах.
Мерьем Узерли на кинофестивале в Каннах. Фото: Global Look Press
«В целом, у актрисы Мерьем Узерли наряд неплохой, но его нельзя назвать оригинальным. Платье ей идет, изящно оголяет плечи, смотрится элегантно. Однако, подобных платьев на каждой ковровой дорожке десятки, и вспомнить, в чем Мерьем Узерли появилась в Каннах, мы не сможем уже на следующий день.
Кстати, неплохой выбор цвета для конкретного случая, поскольку нежно-голубой цвет платья отлично сочетается с глубоким синим фоном фотозоны. Это момент, который звезды не всегда учитывают. 7 баллов».
Нур Феттахоглу
Нур Феттахоглу в «Великолепном веке» сыграла соперницу Роксоланы – Махидевран Султан. Звезде, очевидно, понравился образ ее героини. Нур Феттахоглу даже изменила имидж после съемок и стала рыжей.
Нур Феттахоглу на прогулке. Фото: соцсети
«Нур Феттахоглу на прогулке продемонстрировала удачный наряд для более прохладной погоды. Прекрасное сочетание белого и кремового, а также пара текстурных вещей делают образ интересным. Застегнутый на пару пуговиц пушистый кардиган не дает наряду слиться в скучное белое пятно. Советую всем взять с актрисы пример и всегда разбавлять однотонное сочетание верха другим цветовым акцентом, пусть даже из родственной гаммы. 8 баллов».
Джансу Дере
Актриса Джансу Дере сыграла в «Великолепном веке» лазутчицу-персиянку Фирузе Хатун. После этой роли карьеры Джансу Дере пошла в гору. Однако звезда преуспела не только в профессии, но и в искусстве быть модной.
Джансу Дере на отдыхе. Фото: соцсети
«Джансу Дере продемонстрировала отличный повседневный образ. Легкая, свободная белая блузка и широкие брюки цвета хаки – беспроигрышное сочетание в стиле кэжуал. Для отпуска или дневной прогулки в летний день – идеальный вариант, который может примерить каждая наша читательница без больших денежных вложений. В этом наряде мне особенно нравятся сандалии – удобная модель, модные лямочки, красивый декор. Стоит заменить их на босоножки и добавить яркие украшения – получится достойный вечерний вариант. 8 баллов».
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Подводим итоги
Первое место нашего модного баттла сегодня пустует – никто из актрис турецкого сериала «Великолепный век» не получил высшего балла за свои образы от нашего эксперта, дизайнера Аники Керимовой. Второе место поделили Нур Феттахоглу и Джансу Дере, третье – у Мерьем Узерли.
Справка Teleprogramma.pro
Аника Керимова – дизайнер, владелица модного Дома и собственного бренда Anika. Модный Дом Аники Керимовой самых известных в России. С дизайнером сотрудничают многие звезды российского шоу-бизнеса.