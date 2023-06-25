«Модница недели» в сериале «Великолепный век»: как одеваются в обычной жизни любимые султанши Сулеймана Хюррем, Махидевран и Фирузе

Нур Феттахоглу и Мерьем Узерли. Фото: кадр из сериала «Великолепный век»

Наряды актрис, сыгравших любимых женщин султана Сулеймана, оценила модный эксперт Teleprogramma.pro, дизайнер Аника Керимова.

Турецкий сериал «Великолепный век» поразил зрителей не только захватывающим сюжетом, но яркими нарядами, в которых блистали на экране его герои и героини. А как актрисы, сыгравшие любимых султанш Сулеймана, одеваются вне съемок? Наряды Мерьем Узерли, Нур Феттахоглу и Джансу Дере оценила эксперт Teleprogramma.pro, дизайнер Аника Керимова.

Спойлер: высшего балла от эксперта за свои образы ни одна из них не удостоилась. Каждая допустила модный промах. Даже не красной дорожке.

Мерьем Узерли

Для Мерьем Узерли роль Хюррем Султан в сериале «Великолепный век» стала определяющей в карьере. Ее узнали и полюбили во всем мире. Сегодня Мерьем Узерли много снимается в рекламе и не пропускает кинофестивале. Не так давно она блистала в Каннах.

Мерьем Узерли на кинофестивале в Каннах. Фото: Global Look Press

«В целом, у актрисы Мерьем Узерли наряд неплохой, но его нельзя назвать оригинальным. Платье ей идет, изящно оголяет плечи, смотрится элегантно. Однако, подобных платьев на каждой ковровой дорожке десятки, и вспомнить, в чем Мерьем Узерли появилась в Каннах, мы не сможем уже на следующий день.

Кстати, неплохой выбор цвета для конкретного случая, поскольку нежно-голубой цвет платья отлично сочетается с глубоким синим фоном фотозоны. Это момент, который звезды не всегда учитывают. 7 баллов».

Нур Феттахоглу

Нур Феттахоглу в «Великолепном веке» сыграла соперницу Роксоланы – Махидевран Султан. Звезде, очевидно, понравился образ ее героини. Нур Феттахоглу даже изменила имидж после съемок и стала рыжей.

Нур Феттахоглу на прогулке. Фото: соцсети

«Нур Феттахоглу на прогулке продемонстрировала удачный наряд для более прохладной погоды. Прекрасное сочетание белого и кремового, а также пара текстурных вещей делают образ интересным. Застегнутый на пару пуговиц пушистый кардиган не дает наряду слиться в скучное белое пятно. Советую всем взять с актрисы пример и всегда разбавлять однотонное сочетание верха другим цветовым акцентом, пусть даже из родственной гаммы. 8 баллов».

Джансу Дере

Актриса Джансу Дере сыграла в «Великолепном веке» лазутчицу-персиянку Фирузе Хатун. После этой роли карьеры Джансу Дере пошла в гору. Однако звезда преуспела не только в профессии, но и в искусстве быть модной.

Джансу Дере на отдыхе. Фото: соцсети

«Джансу Дере продемонстрировала отличный повседневный образ. Легкая, свободная белая блузка и широкие брюки цвета хаки – беспроигрышное сочетание в стиле кэжуал. Для отпуска или дневной прогулки в летний день – идеальный вариант, который может примерить каждая наша читательница без больших денежных вложений. В этом наряде мне особенно нравятся сандалии – удобная модель, модные лямочки, красивый декор. Стоит заменить их на босоножки и добавить яркие украшения – получится достойный вечерний вариант. 8 баллов».

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Подводим итоги

Первое место нашего модного баттла сегодня пустует – никто из актрис турецкого сериала «Великолепный век» не получил высшего балла за свои образы от нашего эксперта, дизайнера Аники Керимовой. Второе место поделили  Нур Феттахоглу и Джансу Дере, третье – у Мерьем Узерли.

Справка Teleprogramma.pro

Аника Керимова – дизайнер, владелица модного Дома и собственного бренда Anika. Модный Дом Аники Керимовой самых известных в России. С дизайнером сотрудничают многие звезды российского шоу-бизнеса.

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