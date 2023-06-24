На работу, прогулку, встречу: что надеть летом 2023 года - главные тренды

Мода, как все мы прекрасно знаем, циклична, и многие новинки напоминают нам о 90‑х и нулевых. Не верите? Посмотрите, как этим летом одеваются знаменитости.

Если хотите быть в тренде, смотрите и запоминайте, а также следуйте рекомендациям эксперта «Телепрограммы», стилиста Анвара Очилова, вместе с которым мы на примере звезд подобрали одежду для различных летних выходов.

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