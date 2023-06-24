На работу, прогулку, встречу: что надеть летом 2023 года - главные тренды

Фото: freepik.com

С помощью звезд и экспертов подбираем стильные вещи, в которых вам будет комфортно в эти теплые дни.

Мода, как все мы прекрасно знаем, циклична, и многие новинки напоминают нам о 90‑х и нулевых. Не верите? Посмотрите, как этим летом одеваются знаменитости.

Если хотите быть в тренде, смотрите и запоминайте, а также следуйте рекомендациям эксперта «Телепрограммы», стилиста Анвара Очилова, вместе с которым мы на примере звезд подобрали одежду для различных летних выходов.

На работу

Фото: соцсети

Ксения Бородина с подругой, экс-участницей «Дома-2» Еленой Бушиной, полностью в дениме. Джинсовые комплекты можно подобрать и на прохладное лето, и на жару. Актуальна синяя классика, выбеленные и «грязные» варианты: шорты, комбинезоны, куртки, платья, брюки.

Можно экспериментировать с фасонами. Если открыть журнал мод 80-х и 90-х годов, то все джинсовые модели оттуда будут сейчас актуальны. Обратите внимание на рубашку Елены: такой декор из цветов теперь в тренде.

На выпускной или свадьбу

Фото: соцсети

Ольга Бузова в очень нарядном платье: такое будет кстати и на выпускном, и на свадьбе, если вы,

конечно, пришли как гостья. Ультрамодный цвет и фасон - летящий, воздушный. Платья со струящимся силуэтом из полупрозрачных тканей правят бал этим ярким летом.

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На прогулку

Фото: соцсети

Екатерина Волкова и самый практичный комплект лета. На актрисе легкий комплект из натуральной ткани - нарядный топ и юбка с глубоким разрезом. Пышный рукав (тут и крылышко, и фонарик), юбка с оборками, цветочный принт - идеальный летний выход на каждый день.

На встречу с подругами или по магазинам

Фото: соцсети

На Анастасии Ивлеевой две актуальные вещи - футболка с мультяшным принтом и очень широкие брюки с низкой посадкой. Такие мешковатые штаны называют бэгги, они отлично сидят на высоких и худых девушках.

В данном случае у Насти джинсы фасона бэгги. Впрочем, этим летом джинсы носят самые разные: широкие, клеш, прямые, зауженные, с накладными карманами, с высокой и низкой посадкой, с необработанным краем, потертостями или разрезами на штанинах.

На ужин в ресторан

Фото: соцсети

Яна Рудковская демонстрирует отличный вариант платья на многие летние случаи жизни - например, для вечернего выхода, в ресторан или театр. Расцветка и силуэт располагают к элегантности вечернего образа. Актуальны многочисленные мелкие рюши.

На вечеринку или свидание

Фото: соцсети

Наталья Подольская энергично танцует, но ей не будет жарко, потому что на певице платье из актуального этим летом шелка. Молодежный фасон, юбка годе, запах - все это модно. Как и натуральные материалы: лен, шелк, хлопок.

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