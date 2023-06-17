Просто выкиньте немедленно: такая одежда всегда портит фигуру и добавляет лишних килограммов

Особенно популярным стал прямой пиджак с подплечниками, но нужно учитывать, что эта вещь любую, даже самую стройную фигуру, превратит в квадрат. Эксперты рекомендуют отдавать предпочтение более приталенным фасонам, которые подчеркнут естественные изгибы.

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Также опасный и коварны бархатные платья. Они визуально делают фигуру шире, так как ткань отражает свет. Особенно неудачными смотрятся из этой ткани облегающие наряды и модели А-силуэта.

Этим летом в магазинах можно увидеть огромное количество укороченных жакетов, но он также может быть опасен для внешнего вида. Такая вещь расширяет фигуру, а также ее не стоит носить с мешковатым низом, сообщает «Я Покупаю».