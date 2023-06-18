«Модница недели» на шоу «Ты супер! 60+»: певица Валерия в королевском синем и Ирина Дубцова в жакете, испортившем образ

На телеканале НТВ с успехом идет третий сезон шоу «Ты супер! 60+». Безусловно, поклонников привлекают яркие и талантливые участники программы, находящиеся в «серебряном» возрасте. Но кроме них в проекте - целый калейдоскоп модных и трендовых образов, которые демонстрирует члены судейской коллегии шоу, певицы Валерия и Ирина Дубцова. Вместе с модным экспертом Teleprogramma.pro, дизайнером Аникой Керимовой изучаем самые запоминающиеся аутфиты первых модниц из судейского состава.
Отвечает всем модным тенденциям
Певица Валерия в одном из первых выпусков шоу поразила поклонников «Ты супер! 60+» эффектным нарядом, представ в золотом жакете и брюках в королевском синем цвете.
Певица Валерия на шоу «Ты супер! 60+». Фото: НТВ
«Одним из невероятно стильных образов Валерии стал лук, в котором певица решила сочетать золотой жакет из глянцевой кожи и расклешенные брюки, выполненные в благородном оттенке «королевский синий». Дуэт из данных элементов можно назвать не только идеальным колористическим решением, но и главным трендом, диктующим нам смешивать различные фактуры в гардеробе для получения объемного аутфита.
Здесь мы видим, как оживляет образ удачное смешение таких тканей, как натуральная кожа, из которой выполнен жакет, и струящийся легкий материал брюк. Этот лук делает «кукольную» внешность Валерии еще более моложавой и эффектной, визуально стройнит (хотя певица безупречна в любом образе) и отвечает всем модным тенденциям. 10 баллов».
Классика жанра
Традиционно считается, что черно-белые тона идут брюнеткам. Певица Валерия опровергает этот стереотип личным примером.
Певица Валерия на шоу «Ты супер! 60+». Фото: НТВ
«Валерии очень идут платья, которые подчеркивают ее стройность. Надо отдать должное певице: она умеет подбирать силуэты, демонстрирующие точеную фигурку. Данное платье могло бы испортить другую исполнительницу за счет очень объемных рукавов-фонариков, которые визуально увеличивают плечи и расширяют спину, но только не в случае с изящной Валерией. Здесь фасон изделия удачно обыгрывает хрупкость и нежность исполнительницы.
За счет дополнительных деталей в виде выреза в форме бантика и завязок на спине платье выглядит конкретно на этой исполнительнице просто роскошно. Кстати, блондинке Валерии очень идут черно-белые расцветки, вопреки заблуждению о том, что подобные цветовые решения смотрятся хорошо только на брюнетках. 10 баллов».
Главные тренды сезона
Ирина Дубцова в одном из выпусков программы предстала в удлиненном жакете и платье с цветочным принтом, попав, что называется в «десяточку».
Ирина Дубцова на шоу «Ты супер! 60+». Фото: НТВ
«Очевидно, что Ирина Дубцова очень любит удлиненные объемные жакеты и предпочитает различные оттенки зеленого. Если рассматривать данный образ певицы, то здесь не к чему придраться. Объемный жакет спокойного зеленого оттенка, интересное бежевое платье миди с удачно подобранным цветочным принтом, идущим по нижней части изделия, − это все главные тренды сезона.
Ирина Дубцова прекрасно знает, какие оттенки подходят к ее зимнему типу внешности, поэтому выигрышно использует чистые оттенки. Певица часто надевает довольно узкие платья миди, потому что они визуально стройнят и вытягивают силуэт. 10 баллов».
Любимый объем
Певица Ирина Дубцова демонстрирует явное тяготение к объемам – просторный жакет, огромная брошь. Все это, безусловно, тренды. Но в погоне за модой, не нужно терять главного - чувства меры.
Ирина Дубцова на шоу «Ты супер! 60+». Фото: НТВ
«И вновь Ирина Дубцова демонстрирует безупречное владение модными трендами и прекрасное понимание того, что идет именно ей. В данном случае певица использует свой любимый объемный жакет в бежевом оттенке с огромной брошью в виде распустившегося цветка. Обратите внимание, что это очень крутой тренд сезона. Также Ирина подобрала приталенное платье миди с нежным цветочным принтом, который идеален с точки зрения размера: он не настолько крупный, чтобы утяжелить фигуру, но и не настолько мелкий, чтобы визуально сделать вещь менее интересной. Почти все идеально, кроме выбранного цвета жакета.
В дуэте с платьем, выполненным примерно в том же оттенке, верхний элемент гардероба просто сливается с нижним. В итоге, данный аутфит Ирины немного теряет от этого. Если бы жакет Ирины Дубцовой был выполнен в ее любимом оттенке зеленого (который так идет Дубцовой) или даже насыщенно-красном, образ получился бы более эффектным. 9 баллов».
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Подводим итоги
Лидером нашего сегодняшнего баттла становится певица Валерия. Оба ее аутфита безупречны. А вот Ирина Дубцова, допустившая маленькую модную промашку, становится второй.
Справка Teleprogramma.pro
Аника Керимова – дизайнер, владелица модного Дома и собственного бренда Anika. Модный Дом Аники Керимовой самых известных в России. С дизайнером сотрудничают многие звезды российского шоу-бизнеса.
Аника Керимова. Фото: личный архив