«Модница недели» на шоу «Ты супер! 60+»: певица Валерия в королевском синем и Ирина Дубцова в жакете, испортившем образ

На телеканале НТВ с успехом идет третий сезон шоу «Ты супер! 60+». Безусловно, поклонников привлекают яркие и талантливые участники программы, находящиеся в «серебряном» возрасте. Но кроме них в проекте - целый калейдоскоп модных и трендовых образов, которые демонстрирует члены судейской коллегии шоу, певицы Валерия и Ирина Дубцова. Вместе с модным экспертом Teleprogramma.pro, дизайнером Аникой Керимовой изучаем самые запоминающиеся аутфиты первых модниц из судейского состава.

Отвечает всем модным тенденциям

Певица Валерия в одном из первых выпусков шоу поразила поклонников «Ты супер! 60+» эффектным нарядом, представ в золотом жакете и брюках в королевском синем цвете.