Кети Топурия в остромодном алом корсете и кожаных брюках козырнула идеальными формами — всех впечатлила

Кети Топурия уже много лет строит карьеру на сцене. Она продолжает гастролировать и восхищать фанатов своими модными аутфитами. После вторых родов певица быстро вернулась в форму. Она носит как вечерние платья, так и яркие костюмы. Звезда не боится экспериментировать и задавать новые тренды.
На этот раз Кети приехала на съемки клипа. Она предстала в монохромном наряде. Певица позировала в кожаных брюках на резинке и необычном корсете с акцентным декольте, который надела поверх майки в тон. Артистка визуально сделала талию еще тоньше. Топурия зачесала волосы и сделала яркий макияж.
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Поклонники восхитились современным образом Кети. Она получила сотни комплиментов. «Реально шикарный образ», «Очень стильно! Идет вам, как и все ваши наряды. И все „с иголочки“. Икона стиля», «Как же это шикарно», «Корсет прям придал изюминку», «До чего вы хороши», — стали писать в Сети.
Кети Топурия. Фото: соцсети звезды