Кети Топурия в остромодном алом корсете и кожаных брюках козырнула идеальными формами — всех впечатлила

На этот раз Кети приехала на съемки клипа. Она предстала в монохромном наряде. Певица позировала в кожаных брюках на резинке и необычном корсете с акцентным декольте, который надела поверх майки в тон. Артистка визуально сделала талию еще тоньше. Топурия зачесала волосы и сделала яркий макияж.

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