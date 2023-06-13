Кети Топурия в остромодном алом корсете и кожаных брюках козырнула идеальными формами — всех впечатлила

Кети Топурия. Фото: соцсети звезды

Солистка группы «А’Студио» в новом образе предстала на съемках.

Кети Топурия уже много лет строит карьеру на сцене. Она продолжает гастролировать и  восхищать фанатов своими модными аутфитами. После вторых родов певица быстро вернулась в форму. Она носит как вечерние  платья, так и  яркие костюмы. Звезда не боится экспериментировать и  задавать новые тренды.

На этот раз Кети приехала на съемки клипа. Она предстала в монохромном  наряде. Певица позировала в кожаных брюках на резинке и необычном корсете с акцентным декольте, который надела поверх майки  в тон. Артистка визуально сделала талию еще тоньше. Топурия зачесала волосы и сделала яркий макияж. 

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Поклонники восхитились современным образом Кети. Она получила сотни комплиментов. «Реально шикарный образ», «Очень стильно! Идет вам, как и все ваши наряды. И все „с иголочки“. Икона стиля», «Как же это шикарно», «Корсет прям придал изюминку», «До чего вы хороши», — стали писать в Сети.

Кети Топурия. Фото: соцсети звезды

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