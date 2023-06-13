67-летняя Долина в алом платье с бахромой предстала на Красной площади: сразила публику точеной фигурой

На этот раз Лариса Александровна приехала на Красную площадь. Она вышла из дорогостоящего автомобиля и отправилась к сцене. Певица была в модном белом костюме с брюками палаццо. Лук дополняли стильные солнцезащитные очки. А вот выступила Долина в алом платье в пол с пайетками и бахромой. Она подчеркнула свою точеную фигуру.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».