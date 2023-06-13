67-летняя Долина в алом платье с бахромой предстала на Красной площади: сразила публику точеной фигурой

Лариса Долина уже много лет выступает на сцене. Она является одной из лучших джазовых исполнительниц. В свои 67 лет артистка не только выпускает песни, но также ездит на телевизионные шоу и фестивали. Она не перестает удивлять фанатов тем, как молодо выглядит. Звезда регулярно предстает в смелых образах.
На этот раз Лариса Александровна приехала на Красную площадь. Она вышла из дорогостоящего автомобиля и отправилась к сцене. Певица была в модном белом костюме с брюками палаццо. Лук дополняли стильные солнцезащитные очки. А вот выступила Долина в алом платье в пол с пайетками и бахромой. Она подчеркнула свою точеную фигуру.
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«Всегда очень волнительно в этот день петь песни, посвященные России. На главной площади страны — Красной! Еще раз, дорогие соотечественники, с праздником! Созидания, процветания и счастья нашей родине!» – написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие осыпали ее комплиментами.