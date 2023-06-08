Девушка-лето: Кети Топурия в кукольном платье с принтом «мильфлер» козырнула точеными ножками

На этот раз Кети решила показать свою обновку. Она вышла на променад в поле, облачившись в белое кукольное платье с принтом «мильфлер» и воротничком «Клодин». Артистка подчеркнула свои точеные ножки. Топурия также дополнила образ очками с круглой оправой и браслетами. Она выбрала лук, который визуально молодит.

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