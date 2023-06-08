Девушка-лето: Кети Топурия в кукольном платье с принтом «мильфлер» козырнула точеными ножками

Кети Топурия уже много лет выступает на сцене. Она стала одной из самых известных персон, когда попала в группу «А’Студио». Армия ее поклонников восхищается не только ее голосом, но и нарядами. В свои 36 лет она продолжает следить за фигурой, родив двоих детей. Звезда умело подбирает себе образы.
На этот раз Кети решила показать свою обновку. Она вышла на променад в поле, облачившись в белое кукольное платье с принтом «мильфлер» и воротничком «Клодин». Артистка подчеркнула свои точеные ножки. Топурия также дополнила образ очками с круглой оправой и браслетами. Она выбрала лук, который визуально молодит.
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Кети Топурия. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Топурия. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая красавица», «Наряд просто шикарный», «Ну что за девочка», «Тут вам словно 18 лет», «Платье милейшее», «Ох, как вы хороши», — стали писать подписчики.