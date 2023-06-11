«Модница недели»: битва двух подруг из «Дома-2» — Ксения Бородина в пошловатом украшении против Ольги Орловой в старомодном наряде

Сегодня в нашей модной битве сразятся две близкие подруги – ведущие «Дома-2» Ксения Бородина и Ольга Орлова. Не так давно они сблизились еще сильнее – Ксения Бородина стала крестной мамой дочери Ольги Орловой. Обе теледивы обожают наряжаться и часто демонстрируют стильные аутфиты.
Для модного батла выбраны по два образа подруг – повседневный и вечерний.
Оценивает наряды Ксении Бородиной и Ольги Орловой модный эксперт Teleprogramma.pro, дизайнер Валерия Антонова (Утушкина).
Ксения Бородина
Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина – завсегдатай красных дорожек, на которых демонстрирует великолепные аутфиты. Впрочем, теледива явно дает понять, что и вне камер она умеет выглядеть стильно и эффектно.
Ксения Бородина. Фото: соцсети
«Ксению Бородину без преувеличения можно назвать одной из самых стильных девушек в российском шоу-бизнесе. Видно, что телеведущая не отстает от моды и следит за трендами, при этом сохраняя свой уникальный стиль и понимая, что ей идет, а что - нет.
Даже самые простые и базовые образы Ксении удаются на сто баллов. Шорты, сандалии и белая футболка – казалось, что может быть скучней? Но Ксении удалось за счет деталей превратить этот базовый ансамбль в интересный повседневный образ. Накладные карманы, узел на футболке, яркая сумка и несколько браслетов – и вот уже образ заиграл новыми красками! 10 баллов».
Ксения Бородина. Фото: соцсети
«В вечерних нарядах Ксения Бородина блистает еще более ярко. На премии RU.TV ее платье было одним из самых стильных. Очень интересный архитектурный крой удачно дополнен прической. Единственное, что вызывает здесь сомнения – это украшение. Массивный крест из самоцветов сам по себе кажется несколько пошлым и вычурным и к тому же несколько перегружает и без того черный и массивный наряд. Сюда стоило добавить что-то менее массивное, больше блеска и изящества, например, один крупный кристалл на цепи средней толщины. 8 баллов».
Ольга Орлова
Ольга Орлова по части любви к нарядам от подруги Ксении Бородиной не отстает. Не исключено, что обе телеведущие могут пользовать советами одного и того же стилиста. Почему нет? Только кажется, что Бородина чуть лучше разбирается в моде, чем Орлова.
Ольга Орлова. Фото: соцсети
«Ольга Орлова тоже демонстрирует отменный вкус и чувство стиля, но ей все-таки есть, чему поучиться у своей подруги и коллеги. Для дневного выхода Ольга Орлова выбрала милый, но довольно старомодный и невзрачный комплект. Рубашку стоило заменить легкой блузкой из вискозы или льна, брюки подобрать более свободного кроя, а балетки заменить на легкие лоферы или сандалии. 7 баллов».
Ольга Орлова. Фото: соцсети
«Зато вечерний образ Ольги Орловой радует глаз даже больше, чем платье Ксении Бородиной. Простой комплект из широких брюк и белого топа смотрится великолепно за счет идеальной посадки и интересных аксессуаров, таких как жемчужный ремень. Отдельно стоит отметить превосходный макияж с акцентом на глаза в приятных пастельных оттенках в противовес большому количеству темных, коричневых оттенков косметики, которые сегодня так популярны. 10 баллов».
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Подводим итоги
Нам хотелось бы сказать, что сегодня победила дружба. Но нет, у нас все по-честному. Победительницей модного батла двух подруг стала Ксения Бородина. Ее образы признаны более стильными, чем аутфиты Ольги Орловой.
Справка Teleprogramma.pro
Валерия Антонова (Утушкина) – дизайнер, тренер-наставник по автоматизации и запуску молодых российских брендов. Прошла обучение в Istituto Marangoni (Париж), где изучала программы по модному бизнесу. В фэшн-индустрии работает с 2015 года, тогда же открыла первое ателье. Собственный бренд LERU Валерия запустила 2 года назад.
Валерия Утушкина (Антонова). Фото: личный архив