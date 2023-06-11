«Модница недели»: битва двух подруг из «Дома-2» — Ксения Бородина в пошловатом украшении против Ольги Орловой в старомодном наряде

Сегодня в нашей модной битве сразятся две близкие подруги – ведущие «Дома-2» Ксения Бородина и Ольга Орлова. Не так давно они сблизились еще сильнее – Ксения Бородина стала крестной мамой дочери Ольги Орловой. Обе теледивы обожают наряжаться и часто демонстрируют стильные аутфиты.

Для модного батла выбраны по два образа подруг – повседневный и вечерний.

Оценивает наряды Ксении Бородиной и Ольги Орловой модный эксперт Teleprogramma.pro, дизайнер Валерия Антонова (Утушкина).

Ксения Бородина

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина – завсегдатай красных дорожек, на которых демонстрирует великолепные аутфиты. Впрочем, теледива явно дает понять, что и вне камер она умеет выглядеть стильно и эффектно.