«Длина ног визуально изрезана»: Бородина в остромодном жакете и укороченных джинсах испортила фигуру — неудачный образ

На днях Ксения отправилась в кинотеатр на премьеру фильма «Переводчик». На красной дорожке она позировала в модном кожаном жакете с мужского плеча и рубашке в тон. Телеведущая также облачилась в укороченные джинсы и белые босоножки с длинными завязками. Лук дополнила сумка в тон.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».