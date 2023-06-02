«Длина ног визуально изрезана»: Бородина в остромодном жакете и укороченных джинсах испортила фигуру — неудачный образ

Ксения Бородина большую часть жизни работает на телевидении. Она привыкла к тому, что часто оказывается в центре внимания. В свои 40 лет телеведущая следит за фигурой. Она не перестает наряжаться в модные наряды. Порой ради шопинга звезда ездит в Европу. Но даже у нее бывают промахи.
На днях Ксения отправилась в кинотеатр на премьеру фильма «Переводчик». На красной дорожке она позировала в модном кожаном жакете с мужского плеча и рубашке в тон. Телеведущая также облачилась в укороченные джинсы и белые босоножки с длинными завязками. Лук дополнила сумка в тон.
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Для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценила стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева.
«Двойственное чувство вызывает образ Ксении. С одной стороны - все скомплектовано из вещей, которые в топе самых модных тенденций. И модная деловая "огранка" аутфита, поскольку деловой стиль в лидерах среди модных стилей в весенне - летнем сезоне 2023. Но полный дисбаланс в сочетании... Открытая, абсолютно летняя обувь и укороченная длина брючин джинсов, при таком закрытом, тяжелом, утепленном верхе...
Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды
Кожаный жакет в мужском стиле, объемный, при чем, объем не только в размере, но и в длинах. При таких длинных рукавах, укороченная длина штанин выглядит вообще куцой, а длина ног визуально изрезана, что привело к диспропорции силуэта. Когда картинка рушится, то не спасают модные тренды: деловой стиль, кожаный жакет, шнуровка....не спасают...
И еще... Когда создается контрастный образ с миксом в стилях, например: "кэжуал шик" или "smart casual", то нужна связующая деталь, объединяющая в себе эти два стиля. Образ Ксении считаю неудачным, поскольку нет целостности в восприятии и он ее не украсил», – высказалась эксперт.
Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды
Справка Teleprogramma.pro:
Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.
Лариса Тимиряева. Фото: Teleprogramma.pro