Необходима женщинам старше 50 лет: выбирайте только такую помаду — сразу помолодеете на 10 лет

«Учитывайте цвет кожи и волос. Цвет кожи может измениться с возрастом, поэтому стоит обратить внимание на подтон кожи. Женщинам с теплым подтоном подойдут оттенки помады с персиковым, коралловым или теплым розовым оттенком. Для тех, у кого холодный подтон кожи, рекомендуются помады с ягодными или фуксиевыми оттенками», — пояснила эксперт.

Ахмедова также дала рекомендацию. Она отметила, что лучше пользоваться помадой с разными текстурами. Дамам в возрасте больше идут кремовые и сатиновые продукты. Все дело в том, что они питают кожу, делают губы свежее.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

При этом визажист подчеркнула, что от ярких помад лучше избавиться, так как они подчеркивают морщины и дряблость кожи. После 50 лет, по ее словам, выбирать стоит более нежные и приглушенные оттенки. К таким относятся: персиковый, розовый или коралловый. Они точно создадут более молодой вид, пишет портал «А теперь внимание!».