«Модница недели» на Каннском кинофестивале: Боня жутко выглядела в наряде Жар-птицы, а Водянова скучна в платье с пайетками

Кинофестиваль в Каннах завершился неделю назад, но наряды звездных див для красной дорожки до сих пор горячо обсуждаются поклонниками и профессионалами. А поскольку российские знаменитости тоже любят покрасоваться на Лазурном берегу в дни кинофестиваля, рассмотрим и мы поближе наряды, в которых они пытались произвести фурор в Каннах.
Прокомментировала образы Вики Бони, Ирины Шейк, Натальи Водяновой и других модный эксперт Teleprogramma.pro, дизайнер Валерия Антонова (Утушкина).
Виктория Боня: привет из нулевых
Бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня на протяжении последних нескольких лет не пропустила ни одного кинофестиваля в Каннах. А на нынешнем кинофестивале Боня, кажется, не пропустила ни одной красной дорожки.
Виктория Боня. Фото: Global Look Press
«Виктория Боня, конечно же, переборщила. И не только с платьем, но и с макияжем. Ей стоило взять пример с Ирины Шейк и ограничиться более нюдовыми оттенками с акцентом на глаза за счет деликатной стрелки. Коричневая помада и темные румяна, напоминающие о «кирпичиках», которыми многие грешили в нулевые, смотрятся слишком тяжело в сочетании с этим и без того тяжелым нарядом. Конечно, приятно, что наша соотечественница регулярно блистает на красной дорожке Каннского кинофестиваля.
Однако, мне кажется, что, не будучи участницей кинопроцесса или звездой мировой величины, стоит делать акцент на «тихую роскошь», а не пытаться затмить собой всех.
Попытки Бони привлечь к себе как можно больше внимания на красной дорожке кажутся слишком отчаянными. Это платье буквально кричит о том, что Виктория – Жар-птица. Без этих рукавов со шлейфом было бы намного лучше, а «обнаженная» часть платья из сетки, усеянной камнями – это, конечно, еще один привет из нулевых. 6 баллов».
Ирина Шейк: тихая роскошь
Глядя на модель Ирину Шейк, становится понятно, кто тут настоящая звезда. Ей не нужно, как Вике Боне создавать информповод, потому что она ценна сама по себе.
Ирина Шейк. Фото: Global Look Press
«Зато Ирина Шейк выглядит великолепно! Вот что я имею в виду, когда говорю о тихой роскоши. Платье безупречно сидит и, несмотря на откровенное декольте и почти прозрачный лиф, выглядит очень элегантно, здесь нет ни намека на вульгарность. Отчасти дело в цвете – глубокий синий смотрится очень интеллигентно, гармоничный классический крой с в меру пышной юбкой тоже выглядит отлично.
Кстати, этот цвет, в отличие от цвета платья Вики Бони, не создает невыносимый контраст с красным цветом дорожки, а ведь этот момент тоже важно учитывать. Отдельно отметим прическу, которая неожиданным образом дополняет и смягчает наряд. 10 баллов».
Наталья Водянова: скучный наряд
Модель Наталья Водянова прекрасно понимает, что привлечет к себе внимание в любом случае. Так что, предпочитает особо не усердствовать в подаче.
Наталья Водянова. Фото: Global Look Press
«Наталья Водянова выглядит неплохо, но и здесь есть недочеты. Необычный крой в верхней части смотрится интересно только спереди, на фото сбоку видно, как неудачно платье прикрывает грудь. В целом, черная ткань в пайетках – довольно скучный вечерний наряд. Девушек в таких платьях можно встретить каждый субботний вечер в каком-нибудь из столичных баров или ресторанов, но для Каннской ковровой дорожки модель слишком непримечательная.
Да и сумка подобрана не совсем удачно – если плечо оголено, сумочка на тяжелой металлической цепи будет некрасиво врезаться в кожу и оставлять следы. Проще говоря, если Боня перестаралась, то Наталья не постаралась совсем. 7 баллов».
Яна Крайнова: нечто странное
В Каннах отметилась и звезда сериала «Дневник доктора Зайцевой», актриса Яна Крайнова. Но судя по всему, она недооценила масштаба мероприятия.
Яна Крайнова. Фото: соцсети
«Актриса Яна Крайнова продемонстрировала худший наряд в нашей подборке. Это совсем не похоже на наряд для ковровой дорожки и даже просто на вечерний наряд. Яна выглядит как туристка во время прогулки по лазурному побережью. По большому счету, это повседневный асимметричный топ и нечто странное снизу – обтягивающая мини юбка с воздушным шлейфом, словно Яна на обратном пути с пляжа повязала на талии парео. 5 баллов».
Александра Белякова: зацепиться не за что
Певица Sasha Belair (Александра Белякова) в Каннах отметилась с мужем - инвестором Сергеем Косенко. Именно здесь вокалистка рассекретила свою беременность.
Александра Белякова. Фото: соцсети
«Александра Белякова порадовала превосходной формой, прической и макияжем. Что касается платья – да, вырез на спине смотрится здорово, но спереди глазу зацепиться абсолютно не за что. Очередное платье из нюдовой ткани с блеском, которых мы видели уже тысячи. 7 баллов».
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Подводим итоги
Первое место нашего модного баттла занимает супермодель Ирина Шейк. Второе место, с ощутимым отставанием от лидера, поделили Наталья Водянова и Александра Белякова. Замыкает тройку Виктория Боня, у нее третье место модной битвы.
Справка Teleprogramma.pro
Валерия Антонова (Утушкина) – дизайнер, тренер-наставник по автоматизации и запуску молодых российских брендов. Прошла обучение в Istituto Marangoni (Париж), где изучала программы по модному бизнесу. В фэшн-индустрии работает с 2015 года, тогда же открыла первое ателье. Собственный бренд LERU Валерия запустила 2 года назад.
Валерия Утушкина (Антонова). Фото: личный архив