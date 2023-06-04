«Модница недели» на Каннском кинофестивале: Боня жутко выглядела в наряде Жар-птицы, а Водянова скучна в платье с пайетками

«Виктория Боня, конечно же, переборщила. И не только с платьем, но и с макияжем. Ей стоило взять пример с Ирины Шейк и ограничиться более нюдовыми оттенками с акцентом на глаза за счет деликатной стрелки. Коричневая помада и темные румяна, напоминающие о «кирпичиках», которыми многие грешили в нулевые, смотрятся слишком тяжело в сочетании с этим и без того тяжелым нарядом. Конечно, приятно, что наша соотечественница регулярно блистает на красной дорожке Каннского кинофестиваля.

Однако, мне кажется, что, не будучи участницей кинопроцесса или звездой мировой величины, стоит делать акцент на «тихую роскошь», а не пытаться затмить собой всех.

Попытки Бони привлечь к себе как можно больше внимания на красной дорожке кажутся слишком отчаянными. Это платье буквально кричит о том, что Виктория – Жар-птица. Без этих рукавов со шлейфом было бы намного лучше, а «обнаженная» часть платья из сетки, усеянной камнями – это, конечно, еще один привет из нулевых. 6 баллов».