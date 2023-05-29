Выглядят очень эффектно: эксперты рассказали, как носить кожаные вещи летом и не перегреться

По словам экспертов, не обязательно носить в жаркую погоду брюки или куртки, но смело можно надеть кожаные юбки или шорты-бермуды. Они смотрятся очень эффектно в сочетании с легкими топами из натуральных тканей — льна или хлопка. В них не будет жарко, а сам лук будет смотреться необычно за счет разных структур.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Также стилисты рекомендуют обратить внимание на наряд из цветной кожи, так как он может стать настоящим украшением летнего гардероба. Яркую кожаную юбку можно носить с белой футболкой и кедами. Такой наряд может стать повседневным. А кожаное платье красного, синего или желтого цветов будет выглядеть стильно и необычно, особенно в сочетании с босоножками и правильными аксессуарами, пишет издание Glam.