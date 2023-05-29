Выглядят очень эффектно: эксперты рассказали, как носить кожаные вещи летом и не перегреться

С наступлением теплой погоды многие девушки облачаются в платья и юбки. Однако в этом году в тренде также кожаные вещи. Но модницы задаются вопросом, как их носить, так как такие наряды на солнце могут привести к дискомфорту. Однако стилисты рассказали, как сделать кожаные вещи дополнением к летнему гардеробу.
По словам экспертов, не обязательно носить в жаркую погоду брюки или куртки, но смело можно надеть кожаные юбки или шорты-бермуды. Они смотрятся очень эффектно в сочетании с легкими топами из натуральных тканей — льна или хлопка. В них не будет жарко, а сам лук будет смотреться необычно за счет разных структур.
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Также стилисты рекомендуют обратить внимание на наряд из цветной кожи, так как он может стать настоящим украшением летнего гардероба. Яркую кожаную юбку можно носить с белой футболкой и кедами. Такой наряд может стать повседневным. А кожаное платье красного, синего или желтого цветов будет выглядеть стильно и необычно, особенно в сочетании с босоножками и правильными аксессуарами, пишет издание Glam.