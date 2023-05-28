Сама элегантность: Алсу в белоснежном костюме с юбкой макси щегольнула на отдыхе, подчеркнув свои изящные щиколотки

На этот раз Алсу вышла на променд в монохромном образе. Она облачилась в жилетку белого цвета и юбку макси с разрезом. Певица разбавила наряд в делом стиле мюлями и небольшой черной сумкой. Она подчеркнула свою точеную фигуру и сделала акцент на загорелых, и изящных щиколотках.

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