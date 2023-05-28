Сама элегантность: Алсу в белоснежном костюме с юбкой макси щегольнула на отдыхе, подчеркнув свои изящные щиколотки

Алсу уже много лет выступает на сцене. Она продолжает выпускать новые песни. В свои 39 лет сохранила стройную фигуру. Более того, она не перестает удивлять фанатов своим моложавым видом. Недавно артистка улетела в Дубай, где сняла новый клип и отдохнула с подругами. Звезда взяла много нарядов с собой.
На этот раз Алсу вышла на променд в монохромном образе. Она облачилась в жилетку белого цвета и юбку макси с разрезом. Певица разбавила наряд в делом стиле мюлями и небольшой черной сумкой. Она подчеркнула свою точеную фигуру и сделала акцент на загорелых, и изящных щиколотках.
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Алсу. Фото: соцсети звезды
Поклонники были восхищены тем, как выглядит мама троих детей. Звезду осыпали комплиментами. «Всегда хороша», «Какой шикарный наряд», «Очень элегантная», «Просто вкус врожденный», «Алсу умеет себя подавать», «Белый особенно к лицу», — стали писать подписчики.