«Модница весны»: наряд певицы Валерии поднимает настроение, а Ирина Пегова оделась в цвет улицы

На этот раз мы выбираем не главную модницу недели, а самую стильную звезду этой весны. Вместе с модным экспертом Teleprogramma.pro, дизайнером Аникой Керимовой изучаем наряды див: какие из них можно повторять смело, а какие – с оговоркой?

Певица Валерия: образец для женщин 50+

Певица Валерия 17 апреля отметила свое 55-летие. Звезда – пример того, как можно и нужно выглядеть в зрелом возрасте. Образы Валерии можно копировать смело.