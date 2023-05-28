«Модница весны»: наряд певицы Валерии поднимает настроение, а Ирина Пегова оделась в цвет улицы

На этот раз мы выбираем не главную модницу недели, а самую стильную звезду этой весны. Вместе с модным экспертом Teleprogramma.pro, дизайнером Аникой Керимовой изучаем наряды див: какие из них можно повторять смело, а какие – с оговоркой?
Певица Валерия: образец для женщин 50+
Певица Валерия 17 апреля отметила свое 55-летие. Звезда – пример того, как можно и нужно выглядеть в зрелом возрасте. Образы Валерии можно копировать смело.
Певица Валерия. Фото: соцсети
«Певица Валерия в очередной раз порадовала превосходным чувством стиля. Модные белые брюки-парашюты, удобные белые кроссовки на ребристой подошве и веселый кардиган на пуговицах яркой расцветки. Для первых по-настоящему теплых весенних дней – отличный выбор. Поднимает настроение и заставляет забыть о мрачной непогоде, от которой все так устали. Всем женщинам за 50 я рекомендую обращаться к Валерии за модным вдохновением и не стесняться примерять на себя «молодежные», как многим кажется, тренды. 10 баллов».
Зепюр Брутян: игра черного
Актриса Зепюр Брутян всего месяц назад стала мамой. Но вы только посмотрите на ее плоский животик! Конечно, такие формы надо показывать, чего уж там.
Зепюр Брутян. Фото: соцсети
«Зепюр Брутян отдала предпочтение черному цвету, но весеннего настроения все равно добилась за счет легких воздушных тканей и непринужденного стиля. С черным цветом нужно обращаться именно так: если уж одеваетесь в него с ног до головы, то вносите разнообразие с помощью текстур и кроя.
Зепюр Брутян может похвастаться завидной формой, особенно после рождения ребенка, так что я полностью поддерживаю ее желание продемонстрировать свой плоский животик. Взять на заметку из этого ансамбля я рекомендую черные широкие брюки из легкого сатина и кроссовки на сумасшедшей платформе, которые все еще очень актуальны. 10 баллов».
Ирина Пегова: интеллигентный образ
Актриса Ирина Пегова за последнее время заметно похудела, но явно наметившуюся талию пока все еще предпочитает прятать. Ее наряд в цвет улицы – комфортен и для прогулок, и для офиса.
Ирина Пегова. Фото: соцсети
«Ирина Пегова продемонстрировала более интеллигентный образ в стиле smart-casual. Льняной костюм серо-коричневого цвета смотрится интересно за счет укороченных брюк – кюлотов. Лен уже несколько сезонов под ряд остается одним из самых актуальных материалов. Удобный и универсальный вариант, в котором будет комфортно как на работе, так и на вечерней прогулке. 10 баллов».
Кети Топурия: девушка с обложки
Певица Кети Топурия не только вокалистка, но и модный дизайнер, у нее есть собственный бренд одежды. Наряды Кети безупречны, как и она сама.
Кети Топурия. Фото: соцсети
«Кети Топурия выглядит, как девушка с обложки журнала! Великолепный вечерний наряд демонстрирует не только достоинства фигуры, но и отличное знание модных трендов. Брюки палаццо с защипами и укороченный оверсайз блейзер с объемными плечами – пожалуй, самый модный брючный комплект последних сезонов, который вы увидите на подиумах Saint Laurent, Mugler, Celine и множества других именитых брендов.
Комплект дополнен не менее актуальным топом и туфлями-лодочками. Разумеется, такой наряд не посоветуешь каждой, но если вы так же стройны и высоки, как Кети, то подобный комплект – беспроигрышный способ оказаться в центре внимания на любом мероприятии. 10 баллов».
Наталья Фриске: аутфит для молодой мамы
Родная сестра ныне покойной певицы Жанны Фриске Наталья продемонстрировала образ в стиле кэжуал. Но будьте осторожны, повторяя его, - легко слиться с толпой!
Наталья Фриске. Фото: соцсети
«Наталья Фриске выглядит неплохо для прогулки с коляской. Простой бежевый плащ, белый топ, кроссовки и просторные джинсы – отличный вариант на каждый день для молодой мамы. Замечу только, что эти плащи песочных оттенков стали уже популярным мемом в Интернете, настолько часто они стали встречаться на улицах наших городов. Приобретать такую модель в новом сезоне не советую, если вы не хотите сливаться с толпой. 8 баллов».
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Подводим итоги
Сегодня в нашей модной битве победила женская дружба! Практически все образы получили высший балл от профессионала. От лидеров немного отстала Наталья Фриске, у нее восемь баллов из десяти возможных.
Справка Teleprogramma.pro
Аника Керимова – дизайнер, владелица модного Дома и собственного бренда Anika. Модный Дом Аники Керимовой самых известных в России. С дизайнером сотрудничают многие звезды российского шоу-бизнеса.
Аника Керимова. Фото: личный архив