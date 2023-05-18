Арзамасова в шелковой юбке и сиреневом кардигане вышла в свет с Авербухом: влюбленные и счастливые

Лиза Арзамасова уже давно строит карьеру в кино. Многие ее знают по сериалу «Папины дочки». Также она участвовала в шоу «Ледниковый период» дважды. Благодаря этому проекту актриса встретила Илью Авербуха. Пара уже несколько лет состоит в браке. У них подрастает сына Лев, которому скоро будет два года.
Обычно пара не часто вместе выходит в свет. Однако на днях Арзамасова отправилась в Театр Пушкина в Москве, где состоялась премьера спектакля «Зойкина квартира». Она появилась на публике с мужем. актриса облачилась в шелковую юбку морковного цвета, рубашку с воротничком и сиреневый джемпер. Лук дополнили кроссовки. Авербух тоже оделся в кэжуал стиле.
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Лиза Арзамасова и Илья Авербух. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Лиза. Многие посчитали, что молодая мама стала еще стройнее. Фанаты отметили, что супруги рядом с друг с другом сияют от счастья. В этот день, по всей видимости, сын пары был с родными. Мама Арзамасовой всегда рада присмотреть за внуком.