Арзамасова в шелковой юбке и сиреневом кардигане вышла в свет с Авербухом: влюбленные и счастливые

Обычно пара не часто вместе выходит в свет. Однако на днях Арзамасова отправилась в Театр Пушкина в Москве, где состоялась премьера спектакля «Зойкина квартира». Она появилась на публике с мужем. актриса облачилась в шелковую юбку морковного цвета, рубашку с воротничком и сиреневый джемпер. Лук дополнили кроссовки. Авербух тоже оделся в кэжуал стиле.

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