В трендах весны: Кейт Миддлтон в белоснежных брюках и канареечном жакете в стиле Пегги Гуггенхайм восхитила народ

Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press

Принцесса Уэльская посетила благотворительный фонд, выбрав яркий весенний аутфит.

Кейт Миддлтон является частью британской королевской семьи. Не так давно состоялась коронация Карла III. Это стало историческим событием. Кэтрин и принц Уильям вместе с детьми были на торжественном событии. Весна для супругов стала насыщенной событиями. Они также устраивали вечеринку в саду Букингемского дворца.

На этот раз Миддлтон отправилась в британский городок Бат, где посетила благотворительный фонд олимпийской чемпионки по бегу Келли Холмс. Она облачилась в белый топ и укороченные брюки. Весенний лук дополнил жакет канареечного цвета LK Bennett в стиле Пегги Гуггенхайм. Принцесса Уэльская также отказалась от каблуков, надев кроссовки. Она даже приняла участие в тренировке.

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Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press

Народ пришел в восторг от ее яркого аутфита. Многие заметили, что Кэтрин постройнела. Другие отметили, что ей идет оттенок желтого.  «В этом наряде она выглядит еще худее. Стала невероятно стройной!», «Этот образ так к лицу принцессе», «Браво стилисту Кейт, все безупречно, так свежо и солнечно», – стали писать подписчики.

Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press

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