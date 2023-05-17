В трендах весны: Кейт Миддлтон в белоснежных брюках и канареечном жакете в стиле Пегги Гуггенхайм восхитила народ

Кейт Миддлтон является частью британской королевской семьи. Не так давно состоялась коронация Карла III. Это стало историческим событием. Кэтрин и принц Уильям вместе с детьми были на торжественном событии. Весна для супругов стала насыщенной событиями. Они также устраивали вечеринку в саду Букингемского дворца.
На этот раз Миддлтон отправилась в британский городок Бат, где посетила благотворительный фонд олимпийской чемпионки по бегу Келли Холмс. Она облачилась в белый топ и укороченные брюки. Весенний лук дополнил жакет канареечного цвета LK Bennett в стиле Пегги Гуггенхайм. Принцесса Уэльская также отказалась от каблуков, надев кроссовки. Она даже приняла участие в тренировке.
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Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press
Народ пришел в восторг от ее яркого аутфита. Многие заметили, что Кэтрин постройнела. Другие отметили, что ей идет оттенок желтого. «В этом наряде она выглядит еще худее. Стала невероятно стройной!», «Этот образ так к лицу принцессе», «Браво стилисту Кейт, все безупречно, так свежо и солнечно», – стали писать подписчики.
Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press