В трендах весны: Кейт Миддлтон в белоснежных брюках и канареечном жакете в стиле Пегги Гуггенхайм восхитила народ

На этот раз Миддлтон отправилась в британский городок Бат, где посетила благотворительный фонд олимпийской чемпионки по бегу Келли Холмс. Она облачилась в белый топ и укороченные брюки. Весенний лук дополнил жакет канареечного цвета LK Bennett в стиле Пегги Гуггенхайм. Принцесса Уэльская также отказалась от каблуков, надев кроссовки. Она даже приняла участие в тренировке.

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