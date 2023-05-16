Зачем хитрые хозяйки кладут обувь в морозилку: этот секрет помогает сберечь ноги

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Для того, чтобы появились заветные несколько свободных миллиметров, обувь нужно заморозить. Нужно налить холодную воду в два пакета, завязать их и поместить в неудобные туфли. После этого пару помещают морозильную камеру на часов 6-8.

Потом обувь необходимо достать. Пакеты легко будет убрать, когда немного подтает лед. После этого ходить в такой обуви станет удобнее, Voicemag.ru.