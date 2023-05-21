«Модница недели» на шоу «Голос»: Гагарина сделала главным украшением себя, а Пресняков не стал заморачиваться с образом

На Первом канале близится к финалу одиннадцатый сезон шоу «Голос». За время проекта его наставники и ведущая продемонстрировали не только высокий уровень профессионализма, но и модные образы. «Модница недели» вместе с экспертом Teleprogramma.pro стилистом-имиджмейкером Ларисой Тимиряевой изучила наряды, в которых звезды появлялись на экране.
Яна Чурикова: столкновение инь и янь
Ведущая шоу «Голос» Яна Чурикова в одном из выпусков проекта продемонстрировала этот образ, слегка смикшировав стили. Однако в этом наряде Яны Чуриковой профессионал нашла несколько досадных минусов.
Ведущая шоу «Голос» Яна Чурикова. Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
«У Яны Чуриковой, однозначно, модный образ, скомплектованный в трендовой тенденции контраста. Первое, на что обращаешь внимание, - это контрастное столкновение инь и янь. Его создают платье и грубая обувь. Судя по вырезу в зоне декольте, платье с претензией на вечерний вариант. Оно как раз в формате мероприятия, на котором Яна Чурикова работает. Дальше это платье обыгрывается контрастным стилем «Вестерн» - косухой, декорированной длинной бахромой на рукавах. Бахрома добавляет модного градуса образу, поскольку в топе самых модных элементов декора.
И эта куртка косуха является акцентом и настраивает весь образ на свободолюбивый ковбойский стиль, и к нему сразу просятся казаки со скошенным каблучком. И шейный платок уместен. В стиле не бывает ничего случайного.
Ковбойский стиль более динамичный, подвижный и свободолюбивый, более легкий, чем военный, а сапоги Яны Чуриковой более статичные и монументальные и спорят с легкой свободолюбивой бахромой. Да и весь образ создан не под формат мероприятия и не под свет софитов, он более уличный. Единственное, что подтягивает его под формат передачи, так это платье, поэтому 8 баллов».
Полина Гагарина: элегантный шик
А вот к наставнице шоу «Голос» Полине Гагариной у нашего эксперта вопросов не возникло. Образ рекомендуется к повторению, если вы также, как Полина, трудитесь над своим телом.
Наставница шоу «Голос» Полина Гагарина. Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
«Полина Гагарина - эффектная, праздничная и в формате передачи. Главное в образе – ситуативность, мероприятие, для которого он и создается. Наряд Полины Гагариной - вечерний и торжественный, благодаря белому цвету. Комбинезоны создают весомую конкуренцию модным платьям в пол макси длины. Но комбинезон всегда более эффектен, поскольку в нем уже заложен модный контраст инь и янь.
Трендовым комбинезон делают детали: модный фасон брюк палаццо, акцент на талии, драпировка, горловина, имитирующая чокер, асимметрия в крое в верхней части силуэта, которая поддержана асимметрией в прическе. Это сразу делает картинку целостной и завершенной. Сам образ в стиле минимализма и элегантности, хотя в модной тенденции контраста и культа тела. Культ тела — самый главный тренд, вокруг которого выстраиваются другие модные тенденции и микротренды.
Поэтому Полина Гагарина и не стала перегружать образ украшениями, сделав главным украшением себя. Подчеркнуты: женственный силуэт, точеная фигура, хрупкость и элегантность... Получился образ в стиле «Элегантный шик». Этот стиль статусный и подчеркивает тонкий вкус того, кто его носит. Он работает на Полину, на ее самопрезентацию и соответствует формату мероприятия. 10 баллов».
Баста: стристайл
Рэпер Баста – еще один наставник шоу «Голос». Одет с точки зрения моды и стиля грамотно, но ощущение, что на съемки программы забрел случайно.
Наставник шоу «Голос» Баста (на фото в центре) и его подопечные. Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
«Баста облачился в стритстайл-образ. Это модно, стильно, удобно, но это уличный стиль. Но в целом, этот стиль Басте очень идет, и он в нем органичен. Многослойный верх дробит силуэт, а распахнутые полы создают две вертикальные линии, которые добавляют стройности.
Усиливает стройность разница в цвете, поскольку глаза цепляют только светлую часть. Белый цвет футболки добавляет праздника, а черно-белый - контраст эффекта. Все эти детали подтягивают образ к формату передачи, но ... не дотягивают до него на 100%. Поэтому 7 баллов».
Антон Беляев: сдержанная классика и расслабленность
Третий наставник шоу «Голос», когда-то принимавший участие в проекте, Антон Беляев – фактически икона стиля. Минусов в его образе не обнаружено.
Наставник шоу «Голос» Антон Беляев. Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
«Антон Беляев демонстрирует образ в модной тенденции контраста сдержанной классики и расслабленности. Антон надел классическую нежно-голубую рубашку, которая предусмотрена своим стилем для делового образа, навыпуск, с подвернутыми рукавами, но с наглухо застегнутым воротником. Получился верх строгий, классический, а низ - свободный и расслабленный. Все в современной модной тенденции сочетания несочетаемого. Несмотря на классический фасон рубашки, ее прямой низ и длина позволяют носить, не заправляя, особенно, в свете современных модных тенденций и сломленных прежних стереотипов.
Универсальность образа поддерживают очки вайфареры. Поскольку их стиль одинаково подходит как под классический стиль, так и под кэжуал, именно они и являются той объединяющей деталью, которая «женит» между собой противоположные стили, строгость и расслабленность. Оценивая образ в деловой рубашке, хочу подчеркнуть, что деловой стиль в 2023 году подвинул другие стили и вышел в модные фавориты.
Поэтому деловая, классическая рубашка в современном прочтении создала однозначно модный образ. Если учесть, что на передаче Антон Беляев, в основном, сидит и демонстрирует верхнюю часть силуэта, то она точно подходит под формат мероприятия. 9 баллов».
Владимир Пресняков: повседневный аутфит
Наставник «Голоса», известный музыкант Владимир Пресняков удивлять публику любит только своими песнями. Покорять поклонников нарядами – не в его манере. Здесь пальму первенства он отдает другим звездам.
Наставник шоу «Голос» Владимир Пресняков. Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
«Владимир Пресняков не стал заморачиваться и оделся так, как он одевается в своей повседневной жизни. Его легко можно представить в этом образе на прогулке, во время поездки куда-либо или на отдыхе... Удобный, повседневный аутфит. Он очень идет Владимиру, подчеркивает его спортивную фигуру, делает акцент на татуировку, поскольку футболка с тату в едином цвете, но в разных оттенках. Судя по наличию кулиски на поясе брюк, это джоггеры, так что образ повседневный, что не соответствует формату мероприятия. В любом образе самое главное — ситуативность. 5 баллов».
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Подводим итоги
Безоговорочную победу в нашем модном баттле одержала наставница шоу «Голос» Полина Гагарина. У эксперта не возникло ни одного вопроса по поводу ее образа. «Серебро» забирает наставник проекта Антон Беляев. «Бронза» модной битвы у ведущей шоу «Голос» Яны Чуриковой.
Справка Teleprogramma.pro
Лариса Тимиряева — стилист-имиджмейкер, преподаватель имиджелогии. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style и Институт репутационных технологий «Арт & Имидж».
Лариса Тимиряева. Фото: личный архив