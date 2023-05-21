«Модница недели» на шоу «Голос»: Гагарина сделала главным украшением себя, а Пресняков не стал заморачиваться с образом

«У Яны Чуриковой, однозначно, модный образ, скомплектованный в трендовой тенденции контраста. Первое, на что обращаешь внимание, - это контрастное столкновение инь и янь. Его создают платье и грубая обувь. Судя по вырезу в зоне декольте, платье с претензией на вечерний вариант. Оно как раз в формате мероприятия, на котором Яна Чурикова работает. Дальше это платье обыгрывается контрастным стилем «Вестерн» - косухой, декорированной длинной бахромой на рукавах. Бахрома добавляет модного градуса образу, поскольку в топе самых модных элементов декора.

И эта куртка косуха является акцентом и настраивает весь образ на свободолюбивый ковбойский стиль, и к нему сразу просятся казаки со скошенным каблучком. И шейный платок уместен. В стиле не бывает ничего случайного.

Ковбойский стиль более динамичный, подвижный и свободолюбивый, более легкий, чем военный, а сапоги Яны Чуриковой более статичные и монументальные и спорят с легкой свободолюбивой бахромой. Да и весь образ создан не под формат мероприятия и не под свет софитов, он более уличный. Единственное, что подтягивает его под формат передачи, так это платье, поэтому 8 баллов».