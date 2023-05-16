Лучше выбросить: шесть аксессуаров, которые портят любой образ, делая из девушки неряху

Они не лучшим образом высказались про «эффект капусты» — если девушка носит под полупрозрачной блузкой майку. По мнению экспертов, это выглядит неряшливо. Вторая вещь — кеды на липучках. Окружающим посчитают вас ленивой, а также почтут, что вы незрелая, предпочитая подростковую обувь.

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Также стилисты считают, что платья-футболки никому не идут. Эксперты отметили, что этот наряд нельзя носит без аксессуаров.

Также среди неудачных вещей оказался кардиган. Стилисты отметили, что речь идет про кардиган, которые не гармонирует с образом. В таких случаях создается впечатление, что девушка надела первое, что попалось под руку.

Джинсы скинни и худи также попали в список «запрещенных» вещей, которые идут единицам, пишет сайт yapokupayu.