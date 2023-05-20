10 остромодных моделей одежды от Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина

Сегодня мы рассказываем о до сих пор актуальных образах, которые в разные годы придумали самые знаменитые отечественные художники-модельеры Вячеслав Зайцев и Валентин Юдашкин. Недавно обоих кутюрье не стало, но их творческие находки останутся базовыми на долгие годы.
Переосмысление традиций
Вячеслав Зайцев с моделью. Фото: Global Look Press
Платья из павловопосадских платков характерны для творчества модельера в разные годы. Сейчас очень актуальны юбки, платья, накидки, сшитые именно из таких платков. Зайцев с советских времен опирался на традиции национального костюма: «Мои яркие телогрейки, юбки из платков и валенки называли дерзкими.
Не хотел делать скучную одежду, которую в то время носили все поголовно. Традиционные русские темы, разработанные по-новому, - что здесь особенного? Сейчас множество брендов работает в этом направлении, но тогда это выглядело вызывающе».
Корсет правит балом
Николай Цискаридзе с Марией Зайцевой на подиуме. Фото: Дмитрий Коробейников/PhotoXPress
Николай Цискаридзе на показе мод идет с внучкой модельера Марией Зайцевой. На Марусе невероятно модное и сейчас корсетное платье.
Корсеты есть практически во всех коллекциях известных модных домов текущего и следующего года. Атласный верх, пышная юбка - наряд хорош и на красную дорожку любой премии, и на свадьбу, и на выпускной.
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Платье как у Зиночки
Наталья Селезнева. Фото: кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»
Киноактрису Зиночку, жену изобретателя Шурика в комедии «Иван Васильевич меняет профессию» (роль сыграла Наталья Селезнева), одевал именно Зайцев. Это платье самого модного цвета грядущего лета - розового. Здесь угадывается фирменный почерк Вячеслава Зайцева и тенденции начала 70-х.
Модельер использует сразу две длины: мини и миди; белые геометрические линии делают фигуру более изящной. Завышенная линия талии тоже придает обладательнице наряда стройность. Актуален и летящий А-силуэт со слегка расклешенными к низу юбкой и рукавами.
Идеальный костюмчик
Наталья Селезнева. Фото: кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»
Еще одна вещь после выхода фильма «Иван Васильевич меняет профессию» стала ультрамодной у советских женщин. Чтобы выглядеть роскошно, нужно было заказать в ателье вот такой белый брючный костюм. Это работает и сейчас! Удлиненный жакет - яркая модная черта и начала 70-х, и 2023 года. Белый теперь - вообще главный из нарядных цветов.
Фишка жакета - рукава-пагода: это когда на узком рукаве делают пышное, приподнятое плечо. Сейчас в тренде и такие рукава, и более мощные, которые создают уже с помощью подплечников.
Кожаное пальто
Кожаное пальто. Фото: Global Look Press
Кожа безоговорочно лидирует в весенних и осенних коллекциях 2023 года и останется в тренде и в 2024-м. Если заказать в ателье пальто с платьем и купить шляпку - такие, как на этом фото из коллекции Вячеслава Зайцева, то у вас в гардеробе появятся модные вещи, которые станут базовыми.
Пальто - идеальное комбо из кожи, шерсти, замши. Особый шик - кружева на манжетах рукавов и такие же вставки на полах. Крой пальто позволяет носить его и с вечерними платьями, и с джинсами.
Невероятной красоты платье, в котором все актуально, и прежде всего силуэт с завышенной талией. Здесь микс кожи, замши и кружева. На замше узоры, характерные для русского костюма. Шляпка-котелок - любимый фасон Зайцева, тоже в моде.
Марина и Валентин Юдашкины. Фото: Владимир Веленгурин/КП
Уютный «парашют»
Летнее пальто-накидка из коллекции Валентина Юдашкина. Фото: Владимир Веленгурин/КП
Последний показ Валентина Юдашкина прошел год назад. Модельер всегда шил роскошные наряды: использовал парчу, шелк, дорогие ткани, вышивку и декор, в том числе полудрагоценные и драгоценные камни. С именем Юдашкина ассоциировали «русский шик».
Мы выбрали с того самого показа модели, которые можно носить в обычной жизни, - как этот комплект на прохладное лето: летнее пальто-накидка с креативными рукавами, а также блузка из полупрозрачной ткани.
Широкие возможности
Широкие брюки из коллекции Валентина Юдашкина. Фото: Владимир Веленгурин/КП
Чем шире брюки, тем интереснее. Можно выбрать клеш или такой расширенный вариант, как на фото. И блузу с прозрачными вставками, камнями или кружевом.
Свадебный сезон
Свадебные наряды из коллекции Валентина Юдашкина. Фото: Владимир Веленгурин/КП
Юдашкин шил свадебные наряды многим нашим звездам и другим состоятельным дамам. Можно сказать похожий наряд в ателье. В свадебном тренде - открытые плечи, вышивка серебряными или золотистыми нитями.
Платье из атласа и шелка
Платье из коллекции Валентина Юдашкина. Фото: Владимир Веленгурин/КП
На студенческий выпускной, юбилей или другое очень важное мероприятие можно потратиться на покупку атласа или шелка и заказать в ателье вечернее платье. Отличный вариант - асимметрия, драпировка и цыганские мотивы на креативной юбке.
Костюм из будущего
Костюм из коллекции Валентина Юдашкина. Фото: Владимир Веленгурин/КП
В таком костюме можно и на свидание, и в ресторан, и в театр, и на день рождения (если ты именинница). Дорогая декорированная ткань, много прозрачного, серебра и модных деталей - широкие рукава, креативный крой юбки с корсетом. Главное здесь - найти похожие ткани и декор.