10 остромодных моделей одежды от Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина

Платья из павловопосадских платков характерны для творчества модельера в разные годы. Сейчас очень актуальны юбки, платья, накидки, сшитые именно из таких платков. Зайцев с советских времен опирался на традиции национального костюма: «Мои яркие телогрейки, юбки из платков и валенки называли дерзкими.

Не хотел делать скучную одежду, которую в то время носили все поголовно. Традиционные русские темы, разработанные по-новому, - что здесь особенного? Сейчас множество брендов работает в этом направлении, но тогда это выглядело вызывающе».

Корсет правит балом