Нарядилась для мужчины? Барановская в мини-платье цвета электрик с перьями козырнула изящными ногами в «Москва-Сити»

На этот раз Барановская заинтриговала фанатов. Она облачилась в платье оверсайз цвета электрик с перьями. Бархатный наряд дополнили босоножки. Она позировала у панорамных окон в «Москва-Сити». Платье позволил ей оголить рельефные и загорелые ножки. Юлия собрала волосы в пучок.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».