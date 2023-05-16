Нарядилась для мужчины? Барановская в мини-платье цвета электрик с перьями козырнула изящными ногами в «Москва-Сити»

Юлия Барановская продолжает строить карьеру на телевидении. В последнее время она стала чаще появляться на красных дорожках. При этом экс-возлюбленная Андрея Аршавина также растит троих детей и много путешествует. Лишь о личной жизни она говорит крайне редко. Однако на этот раз она намекнула на новый роман.
На этот раз Барановская заинтриговала фанатов. Она облачилась в платье оверсайз цвета электрик с перьями. Бархатный наряд дополнили босоножки. Она позировала у панорамных окон в «Москва-Сити». Платье позволил ей оголить рельефные и загорелые ножки. Юлия собрала волосы в пучок.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Только запах с подушки не выветришь….» – написала звезда.
Поклонники посчитали, что телеведущая намекнула на новый роман. Другие пришли в восторг от изысканного образа. «Какая же Юля молодчинка!! Сама сделала свою жизнь», «Вы шикарная», «Очень загадочный, но одновременно нежный образ», «Чей же запах вас так покорил?» — стали писать в Сети.