Дженнифер Лопес уже сделала: найден самый топовый маникюр мая – кокосовый

Эксперт отметил, что это стильный вариант нюдового маникюра, который придаст укам нежность и ухоженность, как у знаменитой Дженнифер Лопес. Именно этот дизайн она на днях сделала и показала в своих соцсетях.

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Кокосовый маникюр — это полупрозрачное покрытие, создающее эффект омбре. При этом основная часть ногтевой пластины остается в естественном цвете, а ближе к середине ногтя плавно переходит в молочно-белый оттенок кокоса. Однако интенсивность и насыщенность цвета можно выбрать на свой вкус.

Также изюминкой в этом нейл-дизайне являются нежные жемчужные блестки, которые напоминают переливы свежесрубленного кокоса, пишет Woman.ru.