«Выигрышно подают фигуру»: 39-летняя Алсу щегольнула в самых модных брюках сезона в стиле первых леди

Алсу уже много лет выступает на сцене. После пандемии она стала чаще появляться на публике. Певица снимается в телевизионных шоу и выпускает новые клипы. Она в свои 39 лет может похвастаться стройной фигурой. Артистка часто предстает в вечерних платьях, но также носит современные луки в стиле кэжуал.
На этот раз Алсу отправилась на радио. Она выбрала непривычный образ. На публике певица щегольнула в брюках с высокой посадкой на резинке и водолазке с коротким рукавом. Лук дополняли туфли на шпильке и очки с цветными стеклами. Артистка подчеркнула свою тонкую талию.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Алсу. А для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценила имидж-стилист Алсу Арна.
«Образ певицы можно назвать актуальным. Брюки трендовые, а также это вечная классика. Если мы посмотрим образы первых леди, а также в стиле леди like мы увидим подобные акценты на талии и достаточно свободные в прилегании по длине брюки.
В образе Алсу присутствует акцент из 90-х – очки. Получился такой микс из разных десятилетий. Фигуру эти брюки скрывают, но подают ее в лучше свете за счет акцента на талии и за счет объема. Однозначно подают выигрышно формы, в независимости от фигуры.
Алсу обладает прекрасной формой физической, поэтому эти брюки только подчеркивают ее красоту и добавляют загадки к персоне. Это всегда про элегантность, про определенную эстетику и попадание в дресс-код высшего света», – поделилась эксперт.
Алсу. Фото: соцсети звезды
Справка Teleprogramma.pro:
Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion. Училась в МГУ на факультете «Теория Моды», а также в бизнесс-школе для дизайнеров Fashion Factory School и прошла множество аналогичных курсов. С 2005 по 2008 годы работала в Италии, затем продолжила в Москве.