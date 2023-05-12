«Выигрышно подают фигуру»: 39-летняя Алсу щегольнула в самых модных брюках сезона в стиле первых леди

Поклонники восхитились тем, как выглядит Алсу. А для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценила имидж-стилист Алсу Арна.

«Образ певицы можно назвать актуальным. Брюки трендовые, а также это вечная классика. Если мы посмотрим образы первых леди, а также в стиле леди like мы увидим подобные акценты на талии и достаточно свободные в прилегании по длине брюки.

В образе Алсу присутствует акцент из 90-х – очки. Получился такой микс из разных десятилетий. Фигуру эти брюки скрывают, но подают ее в лучше свете за счет акцента на талии и за счет объема. Однозначно подают выигрышно формы, в независимости от фигуры.

Алсу обладает прекрасной формой физической, поэтому эти брюки только подчеркивают ее красоту и добавляют загадки к персоне. Это всегда про элегантность, про определенную эстетику и попадание в дресс-код высшего света», – поделилась эксперт.