Модницы уже скупают: Владислав Лисовец назвал самые трендовые джинсы 2023 года

И первыми в спике оказались джинсы пэчворк. По словам эксперта, они не теряют популярность на протяжении последних пяти лет. Это джинсы, которые словно сшиты из лоскутов разных тканей, могут дополнить любой образ.

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Также в моде джинсы карго. Это просто суперактуальный тренд. Лисовец подчеркнул, что такие модели с крупными карманами смотрятся ультрамодно, но к ним нужно правильно подобрать топ и аксессуары.