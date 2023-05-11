Модницы уже скупают: Владислав Лисовец назвал самые трендовые джинсы 2023 года

Каждая девушка хочет быть стильной. Весной обычно наступает время для пополнения гардероба. И самой универсальной вещью уже много лет считаются джинсы. Однако актуальные фасоны каждый год меняются. Владислав Лисовец рассказал о самых трендовых джинсах 2023 года. Он признался, что эти два фасона стоит примерить каждой женщине, не боясь экспериментов.
И первыми в спике оказались джинсы пэчворк. По словам эксперта, они не теряют популярность на протяжении последних пяти лет. Это джинсы, которые словно сшиты из лоскутов разных тканей, могут дополнить любой образ.
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Также в моде джинсы карго. Это просто суперактуальный тренд. Лисовец подчеркнул, что такие модели с крупными карманами смотрятся ультрамодно, но к ним нужно правильно подобрать топ и аксессуары.
«Мой совет — сочетайте их с женственными предметами гардероба: утонченные туфли, женственные блузки — сыграйте на контрасте!» — заявил стилист на своем сайте.