«Будете звездой»: эти три купальника скупают модницы – главные тренды лета-2023

Весна уже подходит к концу. Грядет лето – жаркий период отпусков. Даже если поездки на море не планируются, в теплое время года часто возникает шанс надеть купальник. Стилист Словена Соколова рассказала сайту Teleprogramma.pro о самых трендовых купальниках сезона 2023.Она выделила три самых популярных фасона.
«Девочки, надеваем трендовые купальники. Их больше трех, но давайте пройдемся по тройке», – заявила эксперт.
1. Купальники с асимметричными вырезами. Загар получится никакой, зато на пляже, а еще лучше у бассейна вы будете звездой. Дело в том, что мода на несимметричные вырезу перешла с платьев в стиле 2000 на купальники. Чем больше их будет, тем лучше.
2. Совместный купальник с красивым принтом, золотой или любой другой сияющей ниткой будут выглядеть круто всегда. Он корректирует фигуру и в моде не один сезон.
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Лена Перминова. Фото: соцсети звезды
3. Микроскопическое бикини. Да, все открыто, эстетика тела и все такое. Красивый загар вам будет обеспечен. Но к такому купальнику тело придется готовить к лету.
«Можно поставить на Олимп! Короткий тренд на одно лето – безумные по размерам выпуклые цветы, которые мигрировали с жакетов на купальники. Если вы не успели поносить их на обычной одежде – берите на вооружение и крепите на купальник. Не бойтесь того, что цветок мега-крупный.
Это, кстати, классный отвлекающий маневр – все будут смотреть на цветок, а не на тело. А вы прослывете знатной модницей, девушкой в тренде», – поделилась Соколова.
Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды
Справка Teleprogramma.pro:
Словена Соколова — стилист, имидж-стратег. Она прошла обучение в Аrt Institute of Chicago, Школе имиджа и стиля Марины Банцер в Санкт-Петербурге, а также изучила авторский курс по истории мода от Юлии Дударевой (Сан-Франциско, США). Опыт работы в сфере моды 4 года.
Словена Соколова. Фото: Teleprogramma.pro