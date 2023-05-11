«Будете звездой»: эти три купальника скупают модницы – главные тренды лета-2023

«Девочки, надеваем трендовые купальники. Их больше трех, но давайте пройдемся по тройке», – заявила эксперт.

1. Купальники с асимметричными вырезами. Загар получится никакой, зато на пляже, а еще лучше у бассейна вы будете звездой. Дело в том, что мода на несимметричные вырезу перешла с платьев в стиле 2000 на купальники. Чем больше их будет, тем лучше.

2. Совместный купальник с красивым принтом, золотой или любой другой сияющей ниткой будут выглядеть круто всегда. Он корректирует фигуру и в моде не один сезон.

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