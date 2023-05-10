Это «колхоз» — не вздумайте носить: стилисты назвали безнадежно устаревшие модели летних юбок

Эксперты отметили, что около пяти лет назад популярны были юбки из замши или материала под замшу с множеством пуговиц. Однако это очень непрактичная ткань, которая быстро протирается. Такие юбки вышли из моды, как и трапецевидная модель, которую теперь считают устаревшей.

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Стилисты предупредили, что «колхозом» считаются и юбоки-тюльпаны. Ко всему прочему, этот фасон портит фигуру и визуально увеличивает бедра на пару размеров. Эксперты отметили, что уже не актуальны юбки из облегающего трикотажа и «пышные» модели из неопрена.

Они добавили, что уже точно не тренде асимметричный длинный подол. Но сама асимметрия в моде. Просто лучше избегать юбок с длинными «оборванными» элементами. С таким шлейфом лучше попрощаться, рассказали стилисты сайту Woman.ru.