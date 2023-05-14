«Модница недели» на шоу «Модный vs народный»: 5 ярких образов Надежды Бабкиной – кому можно их повторять

На телеканале НТВ с успехом идет шоу о моде «Модный vs народный», соведущей которого является одна из самых ярких дам российского шоу-бизнеса – певица Надежда Бабкина.
Надежда Георгиевна в каждой программе демонстрирует эффектные наряды. Вместе с модным экспертом Teleprogramma.pro, дизайнером Аникой Керимовой разбираемся, так ли безопасно их повторять поклонницам Надежды Бабкиной.
Модный колор-блок
Надежда Бабкина никогда не боялась выглядеть ярко и дерзко. Этот образ вполне можно считать образцом для подражания, если вы обладаете такими же параметрами, как и звезда.
Надежда Бабкина. Фото: НТВ
«Надежда Бабкина никогда не отказывается от возможности примерить на себя яркий молодежный образ, соблюдая основные каноны моды. В данном случае мы видим очевидный пример колор-блока − стиля, при котором идет комбинация различных цветов, сочетающихся друг с другом. На Надежде Бабкиной - укороченный прямой жакет цвета фуксия, из-под которого выглядывает стильная и очень актуальная «тельняшка», прямые зеленые брюки и ботильоны с острым мысом в тон «низу». Каждый элемент модного гардероба подобран очень удачно. В итоге, Надежда Георгиевна выглядит очень ярко и лайтово, но без намека на вульгарность. Как говорится, ни убавить, ни прибавить. 10 баллов».
Яркий спорт-шик
А в этом наряде Надежда Бабкина допустила досадную ошибку. Носить такое можно только очень хрупким дамам.
Надежда Бабкина и Владислав Лисовец на шоу «Модный vs народный». Фото: НТВ
«Очевидно, что Надежда Георгиевна очень любит яркие модные решения в гардеробе. Этот образ Надежды Бабкиной вновь отличается некоторой «пестростью» и направлением на спорт-шик: цветной бомбер плюс более спокойные классические зеленые брюки. Обувь под свой имидж Надежда Бабкина подобрала довольно удачную: закрытые туфли на устойчивом широком каблуке. В принципе, певице очень идет такой образ, однако немного смущает слишком крупный принт на бомбере. Такой выбор утяжеляет верхнюю часть туловища, делая ее более грузной и массивной. Подобные принты подходят далеко не всем женщинам и лучше всего смотрятся на хрупких и миниатюрных фигурах, поэтому только 8 баллов».
Надежда Бабкина. Фото: НТВ
Розовая классика жанра
Образ, подобный тому, который на этот раз демонстрирует Надежда Бабкина, - мастхэв для женщин элегантного возраста.
Надежда Бабкина. Фото: НТВ
«Классические костюмы на зрелых женщинах всегда уместны, особенно, если они правильного кроя и нескучной цветовой гаммы. Надежде Бабкиной очень идет подобранный образ: двубортный удлиненный пиджак слегка приталенного фасона, прямые брюки со стрелками, удлиняющие ноги, и уместная брошь на пиджаке. Нельзя не заметить, что Надежде Георгиевне к лицу насыщенный цвет фуксии, и это, действительно, идеальное решение для жгучих брюнеток. Образ получился роскошным и дорогим. 10 баллов».
Универсальное платье-рубашка
Маленькая деталь сумела испортить в целом отличный образ. Не повторяйте ошибок Надежды Бабкиной.
Надежда Бабкина и Владислав Лисовец на шоу «Модный vs народный». Фото: НТВ
«Платье-рубашка - тренд и отличное решение для любой девушки и женщины. Эта модель не имеет возраста и строгих требований к фигуре, поскольку безупречно смотрится почти на всех. Главное − подобрать для себя правильную длину и расцветку. Надежда Бабкина выбрала платье макси с боковыми разрезами, сделав акценты с помощью широкого кожаного ремня и весьма интересного украшения, напоминающего огромную цепь. Но, на мой взгляд, оно подпортило в целом очень удачный наряд своей громоздкостью. Более аккуратное и нежное украшение смотрелось бы на певице гораздо эффектнее. В остальном все безупречно. 7 баллов».
Торжество принтов
Еще один удачный наряд Надежды Бабкиной. К повторению рекомендуется.
Надежда Бабкина. Фото: НТВ
«Один из самых удачных и интересных образов Надежды Бабкиной, который ей однозначно к лицу. Укороченный темно-синий двубортный пиджак, надетый поверх темной футболки, плюс оригинальная юбка, состоящая из необычных принтов: разноцветной клетки и горизонтальной полоски. Последнее решение позволяет скрыть недостатки и «погрешности» фигуры, а яркий рисунок на юбке сразу же привлекает внимание. Зеленые ботильоны ничуть не выбиваются из данного образа, а, скорее, являются еще одним удачным решением. Данный наряд очень идет певице, которая на этот раз ограничилась лаконичной золотой цепочкой на груди. 10 баллов».
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Подводим итоги
На верхней ступени пьедестала почета на этот раз очень тесно. Сразу три наряда Надежды Бабкиной удостоены высшей оценки. На втором месте – образ Надежды Бабкиной в стиле спорт-шик, на третьем – аутфит в платье-рубашке, впечатление о котором подпортило громоздкое украшение.
Справка Teleprogramma.pro
Аника Керимова – дизайнер, владелица модного Дома и собственного бренда Anika. Модный Дом Аники Керимовой самых известных в России. С дизайнером сотрудничают многие звезды российского шоу-бизнеса.
Аника Керимова. Фото: личный архив