«Модница недели» на шоу «Модный vs народный»: 5 ярких образов Надежды Бабкиной – кому можно их повторять

Подводим итоги

На верхней ступени пьедестала почета на этот раз очень тесно. Сразу три наряда Надежды Бабкиной удостоены высшей оценки. На втором месте – образ Надежды Бабкиной в стиле спорт-шик, на третьем – аутфит в платье-рубашке, впечатление о котором подпортило громоздкое украшение.

Справка Teleprogramma.pro

Аника Керимова – дизайнер, владелица модного Дома и собственного бренда Anika. Модный Дом Аники Керимовой самых известных в России. С дизайнером сотрудничают многие звезды российского шоу-бизнеса.