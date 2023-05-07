«Готовимся к поездке на Неделю моды»: Алсу в остромодных джинсах палаццо и бомбере отметилась на шопинге

Алсу много лет выступает на сцене. Она в свои 39 лет продолжает выпускать новые песни и снимать клипы. Певица обладает стройной фигурой и не перестает восхищать своей моложавой внешностью. Все чаще она экспериментирует с нарядами. Артистка предпочитает выглядеть современно и элегантно.
На этот раз Алсу с подругами устроила шопинг. Она предстала на публике в модных джинсах палаццо и черном объемном бомбере в спортивном стиле. Певица захотела выбрать себе новую обувь. Она примерила башмаки в голландском стиле. В подобной обуви ранее отметился Филипп Киркоров.
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«Это голландские эксклюзивные галоши! Готовимся к поездке в Париж на Неделю моды. Как вам наши луки? Берем не глядя», – комментировала подруга звезды.
Алсу примерила несколько пар обуви. Она особенно долго дефилировала в серебристых объемных туфлях, которые смотрелись как кукольные. Поклонники в свою очередь восхитились тем, как выглядит певица. Она получила множество комплиментов.