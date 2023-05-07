«Готовимся к поездке на Неделю моды»: Алсу в остромодных джинсах палаццо и бомбере отметилась на шопинге

На этот раз Алсу с подругами устроила шопинг. Она предстала на публике в модных джинсах палаццо и черном объемном бомбере в спортивном стиле. Певица захотела выбрать себе новую обувь. Она примерила башмаки в голландском стиле. В подобной обуви ранее отметился Филипп Киркоров.

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