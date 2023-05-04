Не носите такую прическу: эта ошибка делает женщин 40+ на 10 лет старше

По словам эксперта, зачастую дамы носят «одну и ту же прическу в течение 20 лет». Именно это ошибка, которая и делает женщину «старше». Басби подчеркнула, что далеко не всегда прическа, которая шла в молодости, так же хорошо смотрится спустя годы. Она может уже не подходить к нынешнему стилю, а еще она, скорее всего, выглядит неактуально.

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По словам парикмахера, не не нужно менять внешность кардинально и постоянно, но легкий перемены, опирающиеся на тенденции, делает образ более актуальным.

Также порой можно лишь поменять пробор или добавить челку, и образ получится намного свежее, пишет Express.