«Сейчас они — самый топ!»: Рогов назвал трендовую обувь на лето 2023 года

Весной многие решаются обновить гардероб. Очень важное значение имеет обувь. Однако каждый год меняются тенденции. Александр Рогов рассказал, что в этом году уже набирает популярность одна летняя обувь. Примечательно, что еще недавно многих воротило от этой обуви, а теперь она в тренде.
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По словам модного эксперта, в топе оказались балетки. Александр не стал утаивать, что уже все давным-давно устали от них, но сейчас эта обувь смело возвращается назад. Поэтому он советует балеткам дать второй шанс и внедрить в свои образы.
«Кстати, от балеток всех тошнило несколько сезонов назад, а сейчас балетки — это самый топ!» — заявил Рогов на своем YouTube-канале Rogov Live.