«Сейчас они — самый топ!»: Рогов назвал трендовую обувь на лето 2023 года

Александр Рогов. Фото: соцсети звезды

Стилист признался, что еще несколько лет назад от этой обуви многих воротило, но теперь она неожиданно стала хитом.

Весной многие решаются обновить гардероб. Очень важное значение имеет обувь. Однако каждый год меняются тенденции. Александр Рогов рассказал, что в этом году уже набирает популярность одна летняя обувь. Примечательно, что еще недавно многих воротило от этой обуви, а теперь она в тренде. 

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По словам модного эксперта, в топе оказались балетки. Александр не стал утаивать, что уже все давным-давно устали от них, но сейчас эта обувь смело возвращается назад. Поэтому он советует балеткам дать второй шанс и внедрить в свои образы.

«Кстати, от балеток всех тошнило несколько сезонов назад, а сейчас балетки — это самый топ!» — заявил Рогов на своем YouTube-канале Rogov Live. 

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