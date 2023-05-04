«Сейчас они — самый топ!»: Рогов назвал трендовую обувь на лето 2023 года

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По словам модного эксперта, в топе оказались балетки. Александр не стал утаивать, что уже все давным-давно устали от них, но сейчас эта обувь смело возвращается назад. Поэтому он советует балеткам дать второй шанс и внедрить в свои образы.