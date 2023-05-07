«Модница недели» на шоу «Две звезды. Отцы и дети»: Долина блистала в наряде с «изюминкой», а Успенская – в не по возрасту коротких шортах

На Первом канале каждое воскресенье этой весны выходит в эфир новый сезон музыкального шоу «Две звезды. Отцы и дети», в котором знаменитости выходят на сцену вместе со своими отпрысками. Жюри оценивает не только исполнение песни, но и то, насколько гармонично смотрятся семейные дуэты.

Свою оценку нарядам участников шоу Первого канала по просьбе «Модницы недели» дал и модный эксперт Teleprogramma.pro, дизайнер Наз Маер.

Лариса Долина и ее внучка Саша

67-летняя певица Лариса Долина в последнее время восхищает поклонников своим внешним видом – стройностью и манерой одеваться. Не отстает от звездной бабушки и одиннадцатилетняя Александра.