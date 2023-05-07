«Модница недели» на шоу «Две звезды. Отцы и дети»: Долина блистала в наряде с «изюминкой», а Успенская – в не по возрасту коротких шортах

На Первом канале каждое воскресенье этой весны выходит в эфир новый сезон музыкального шоу «Две звезды. Отцы и дети», в котором знаменитости выходят на сцену вместе со своими отпрысками. Жюри оценивает не только исполнение песни, но и то, насколько гармонично смотрятся семейные дуэты.
Свою оценку нарядам участников шоу Первого канала по просьбе «Модницы недели» дал и модный эксперт Teleprogramma.pro, дизайнер Наз Маер.
Лариса Долина и ее внучка Саша
67-летняя певица Лариса Долина в последнее время восхищает поклонников своим внешним видом – стройностью и манерой одеваться. Не отстает от звездной бабушки и одиннадцатилетняя Александра.
Лариса Долина и ее внучка Саша. Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
«Выступление народной артистки Ларисы Долиной и ее одиннадцатилетней внучки Саши можно смело назвать одним из самых блестящих в буквальном смысле. Для своего музыкального номера певица с наследницей подобрали очень удачные образы.
На Ларисе Долиной надет серебристый костюм, который идет певице по всем пунктам. Переливающаяся куртка с воротником и бахромой на рукавах, из-под которой выглядывает белый наряд, белые брюки и главная «изюминка» в образе певицы − интересный шлейф, который элегантно струится спереди и очень освежает образ. В качестве единственного аксессуара Лариса Долина выбрала крупные серебристые серьги-кольца − лаконичное и очень подходящее решение. Все подобрано со вкусом, нет ни одной лишней детали. 10 баллов.
Классный молодежный образ продемонстрировала внучка Ларисы Долиной Александра. Серебристый укороченный бомбер плюс белая фатиновая юбка на подкладе с длинным шлейфом сзади − беспроигрышный стиль спорт-шик, который великолепно смотрится на подростках. Удачно завершает образ Саши и обувь − белые кроссовки на высокой подошве. Здесь, как и в случае со «звездной» бабушкой, все просто, но в то же время идеально. 10 баллов».
Любовь Успенская и ее дочь Татьяна Плаксина
69-летняя Любовь Успенская явно преуспела в погоне за красотой и молодостью. Иногда, правда, звезда шансона своим примером доказывает, что дамам заигрываться опасно. Глядя на эти образы, кажется, что Любовь Успенская и ее 33-летняя дочка Татьяна поменялись нижними частями нарядов прямо перед выходом на сцену.
Любовь Успенская с дочерью Татьяной. Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
«Еще один стильный и модный дуэт: Любовь Успенская и Татьяна Плаксина. Всегда в тренде и со своими «фишками» в сценических образах.
Любовь Успенская любит яркие и запоминающиеся образы. Для дуэта с дочкой она подобрала бархатный костюм с шортами темно-бордового цвета, расшитый золотыми узорами. Таким же рисунком оформлены и края шортов. Эффектно завершают образ певицы высокие сапоги, выполненные в аналогичном стиле, что и сам наряд Любови Успенской. Единственный момент, который хотелось бы скорректировать, − это длина шортов. Все же певице лучше выбирать не мини, а более удлиненные форматы. В остальном все хорошо. 8 баллов.
На Татьяне Плаксиной открытый топ бюстье, который демонстрирует красивые плечи певицы и концентрирует внимание на зоне декольте. Широкие брюки галифе черного цвета уравновешивают выбранный образ и делают его эстетически привлекательным. Очень грамотно подобраны и аксессуары: красивое золотое украшение в виде массивного узелка, изящные браслеты на руках. Завершает образ Плаксиной пара аккуратных босоножек темно-бордового цвета. Все достойно и со вкусом. 10 баллов».
Алена Свиридова и ее сын Григорий
Так и кажется, что 60-летняя Алена Свиридова намеренно скрывает свои эффектные внешние данные, чтобы быть под стать 19-летнему Григорию. И напрасно.
Алена Свиридова с младшим сыном Григорием. Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
«Нельзя не заметить, что данная звездная пара выглядит на фоне своих коллег довольно скромно и непритязательно.
Такая роскошная и интересная женщина, как Алена Свиридова, могла бы выбрать для своего выступления более выразительный наряд. В данном случае мы видим на певице переливающуюся пайетками розовую футболку, велюровые бордовые брюки и темно-синий сверкающий бомбер. Во-первых, слишком много неуместного сияния. Во-вторых, данный наряд слишком простит певицу. Из плюсов можно отметить только то, что синий цвет бомбера очень идет белокурой певице. 5 баллов.
Григорий выбрал классический спортивный стиль. Светлая толстовка, поверх нее бомбер «космической» тематики и широкие синие штаны с накладными карманами. И вроде бы все нормально, но, как и в случае с Аленой Свиридовой, − не для выхода на сцену, а для сбора с ребятами во дворе. Очень не хватает интересных дизайнерских решений. 6 баллов».
Подводим итоги
Первое место нашего модного баттла у несравненной Ларисы Долиной и ее внучки Саши. Пара талантливых вокалисток оказалась лучшей и по части модных трендов. Второе место у Любови Успенской и ее дочки Татьяны. На третьем с большим отставанием от лидеров Алена Свиридова с сыном Григорием.
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Справка Teleprogramma.pro
Наз Маер, модельер. Ученик Жана Поля Готье. Дизайнер, модный эксперт, обладатель Премии Вячеслава Зайцева «Дизайнер 2021 года».
Модельер Наз Маер. Фото: личный архив