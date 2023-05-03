«Мода покорна всем возрастам»: Пугачева в микрошортиках и трендовых ботфортах козырнула изящными ножками

Алла Пугачева уже больше года живет в Израиле. Она теперь наслаждается теплой погодой. Певица растит двойняшек Лизу и Гарри. Иногда она посещает театры и концерты. Артистка даже в 74 года не перестает следить за модой. И ее наряды не раз удивляли публику. Свой гардероб звезда пополняет регулярно.
На днях к Алле Борисовне приехал ее друг Игорь Гуляев. Модельер привез певице обновки. Он всегда одаривал ее нарядами из своих коллекций. На крыльце особняка артистка покрасовалась в микрошортиках, толстовке и кепке. Образ дополнили кожаные ботфорты на плоском ходу. Она грациозно скрестила ножки.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Примадонна. А для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценила стилист Алсу Арна.
Алла Пугачева. Фото: соцсети
«Алле Пугачевой всегда можно было носить мини, что она и делала, так как у нее верхний тип фигуры. Если она поправляется, то обычно это отражается на верхней части – плечи, живот. А ноги у нее всегда были стройные, она их подчеркивала на сцене и в обычной жизни.
На ней ботфорты, которые являются трендом в этом сезоне, и наверняка будут в тренде не один сезон. Образ повседневный, комфортный. Здесь уместна платформа для уравновешивания более объемного верха. Плюс тут еще головной убор — кепка. Алле Борисовне идут ботфорты. Здесь скорее вопрос не возраста, а состояния.
Тренд на сегодняшний день anti-age, поэтому мода покорна всем возрастам. Главное — как человек за собой ухаживает, следит, заботится и что демонстрирует публике. Если у Аллы Пугачевой упругость, плотность и состояние кожи хорошее, презентабельное, то почему бы это не показать?
Наряд удачный для повседневной жизни. В таком образе можно увидеть и женщину 70 лет в хорошей форме, так и подростка», — высказалась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion. Училась в МГУ на факультете «Теория моды», а также в бизнес-школе для дизайнеров Fashion Factory School и прошла множество аналогичных курсов. С 2005 по 2008 годы работала в Италии, затем продолжила в Москве.