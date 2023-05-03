«Мода покорна всем возрастам»: Пугачева в микро-шортиках и трендовых ботфортах козырнула изящными ножками

«Алле Пугачевой всегда можно было носить мини, что она и делала, так как у нее верхний тип фигуры. Если она поправляется, то обычно это отражается на верхней части – плечи, живот. А ноги у нее всегда были стройные, она их подчеркивала на сцене и в обычной жизни.

На ней ботфорты, которые являются трендом в этом сезоне, и наверняка будут в тренде ни один сезон. Образ повседневный, комфортный. Здесь уместна платформа для уравновешивания более объемного верха. Плюс тут еще головной убор – кепка. Алле Борисовне идут ботфорты. Здесь скорее вопрос не возраста, а состояния.

Тренд на сегодняшний день anti-age, поэтому мода покорна всем возрастам. Главное – как человек за собой ухаживает, следит, заботится и что демонстрирует публике. Если у Аллы Пугачевой упругость, плотность и состояние кожи хорошее, презентабельное, то почему бы это не показать?

Наряд удачный для повседневной жизни. В таком образе можно увидеть и женщину 70 лет в хорошей форме, так и подростка», – высказалась эксперт.