Беременная Рианна в белоснежном платье с цветочной накидкой-коконом затмила всех звезд на Met Gala-2023

На этот раз Рианна не пропустила Met Gala-2023, который был посвящен легендарному Карлу Лагерфельду. На ковровой дорожке позировали многие известные персоны. Певица припозднилась, так как приехала едва ли не последней. Однако ее появление на балу Инстутита костюма был фееричным.

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Артистка в белоснежном платье с длинным шлейфом и накидке-коконе из бутонов цветов щегольнула на публике со своим возлюбленным A$AP Rocky. Наряд подчеркнул ее выпирающий животик.