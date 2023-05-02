Беременная Рианна в белоснежном платье с цветочной накидкой-коконом затмила всех звезд на Met Gala-2023

Рианна стала успешным бизнесменом, запустив свой бренд косметики и нижнего белья. Певица редко дает концерты, но не пропускает знаковых светских раутов. И это при том, что в феврале она рассекретила вторую беременность. Звезда лишь в прошлом году родила первенца – сына.
На этот раз Рианна не пропустила Met Gala-2023, который был посвящен легендарному Карлу Лагерфельду. На ковровой дорожке позировали многие известные персоны. Певица припозднилась, так как приехала едва ли не последней. Однако ее появление на балу Инстутита костюма был фееричным.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Артистка в белоснежном платье с длинным шлейфом и накидке-коконе из бутонов цветов щегольнула на публике со своим возлюбленным A$AP Rocky. Наряд подчеркнул ее выпирающий животик.
Фото: Global Look Press
Этот наряд Valentino Рианна в своем стиле дополнила необычными аксессуарами и яркой помадой. А вот ее возлюбленный в Gucci скопировал образ самого Лагерфельда — многие еще помнят культовый выход модельера на показе в Токио в 2004 году. В этот вечер певица затмила своих коллег. Хотя многие тоже были в белом, в том числе модель Ирина Шейк.
Рианна. Фото: Global Look Press