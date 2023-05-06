Модные тенденции сезона весна - лето 2023 года по образам актрис на ММКФ

Екатерина Гусева на ММКФ. Фото: Global Look Press

Завершился 45-й ММКФ. Мероприятия такого уровня актрисы ждут весь год, тщательно выбирая наряды. Мы выбрали новинки звездного гардероба, которые можно примерить в текущем сезоне.

Фото: пресс-служба журнала «КиноРепортер»

Эвелина Бледанс танцует на «белой вечеринке». Журнал «КиноРепортер» в рамках 45-го ММКФ вручил премию «Аванс» самым перспективным молодым российским актерам. На церемонию по традиции все приходят в белом. А белый - один из главных цветов 2023 года.

Эвелина пришла в платье с креативным декольте и асимметричным плечом. Удачный вариант на лето - и в театр, и в ресторан, и на студенческий выпускной. Бледанс умеет привлекать внимание. В этот раз артистка удивила креативной короной-шляпкой.

Фото: пресс-служба журнала «КиноРепортер»

Ирина Безрукова и Дина Корзун оделись в одном стиле. Артистки тоже с «белой вечеринки». И учли главное требование при создании белоснежных комплектов: все использованные в них вещи должны быть одного оттенка.

Ирина и Дина демонстрируют стритстайл - уличный стиль с элементами спортивного шика. Модная фишка у Ирины - «волосатые» рукава. А у Дины интересный крой пиджака.

Фото: Пелагея Тихонова/«Агенство Москва»

Светлана Иванова продемонстрировала безупречное платье для тех, кто хочет выглядеть нарядно, но не привык оголять части тела. Приталенный силуэт подчеркивает хрупкую фигуру звезды.

Два модных элемента: пышные креативные рукава и вышивка на груди. Член жюри ММКФ оделась согласно статусу, такой образ можно повторять на деловых вечерних встречах, премьерах.

Фото: Вадим Тараканов/ТАСС

Жанна Эппле выглядит просто, но элегантно. Брючные костюмы актуальны всегда. В этом сезоне обратите внимание на брюки клёш. Будет еще лучше, если брюки будут шире, а пиджак свободнее, чем у актрисы. Офисный комплект на каждый день.

Фото: Владимир Веленгурин/КП

Лянка Грыу похожа на аппетитную модную зефиринку. Образ сложился благодаря двум деталям: прозрачной вставке вверху и пышной тюлевой юбке. Так можно нарядиться и на свидание, и на красную дорожку, и на свадьбу подружкой невесты.

Фото: Иван Макеев/КП

Екатерина Гусева пришла в плиссированном платье. Если у вас нет ни одной плиссированной вещи, это упущение, ведь это один из трендов года. У актрисы здесь лишние только «крылья», которые скрывают фигуру. Такое платье без накидки - отличный вариант на любое торжественное мероприятие: и официальное, и семейное.

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