Модные тенденции сезона весна - лето 2023 года по образам актрис на ММКФ

Фото: пресс-служба журнала «КиноРепортер»
Эвелина Бледанс танцует на «белой вечеринке». Журнал «КиноРепортер» в рамках 45-го ММКФ вручил премию «Аванс» самым перспективным молодым российским актерам. На церемонию по традиции все приходят в белом. А белый - один из главных цветов 2023 года.
Эвелина пришла в платье с креативным декольте и асимметричным плечом. Удачный вариант на лето - и в театр, и в ресторан, и на студенческий выпускной. Бледанс умеет привлекать внимание. В этот раз артистка удивила креативной короной-шляпкой.
Фото: пресс-служба журнала «КиноРепортер»
Ирина Безрукова и Дина Корзун оделись в одном стиле. Артистки тоже с «белой вечеринки». И учли главное требование при создании белоснежных комплектов: все использованные в них вещи должны быть одного оттенка.
Ирина и Дина демонстрируют стритстайл - уличный стиль с элементами спортивного шика. Модная фишка у Ирины - «волосатые» рукава. А у Дины интересный крой пиджака.
Фото: Пелагея Тихонова/«Агенство Москва»
Светлана Иванова продемонстрировала безупречное платье для тех, кто хочет выглядеть нарядно, но не привык оголять части тела. Приталенный силуэт подчеркивает хрупкую фигуру звезды.
Два модных элемента: пышные креативные рукава и вышивка на груди. Член жюри ММКФ оделась согласно статусу, такой образ можно повторять на деловых вечерних встречах, премьерах.
Фото: Вадим Тараканов/ТАСС
Жанна Эппле выглядит просто, но элегантно. Брючные костюмы актуальны всегда. В этом сезоне обратите внимание на брюки клёш. Будет еще лучше, если брюки будут шире, а пиджак свободнее, чем у актрисы. Офисный комплект на каждый день.
Фото: Владимир Веленгурин/КП
Лянка Грыу похожа на аппетитную модную зефиринку. Образ сложился благодаря двум деталям: прозрачной вставке вверху и пышной тюлевой юбке. Так можно нарядиться и на свидание, и на красную дорожку, и на свадьбу подружкой невесты.
Фото: Иван Макеев/КП
Екатерина Гусева пришла в плиссированном платье. Если у вас нет ни одной плиссированной вещи, это упущение, ведь это один из трендов года. У актрисы здесь лишние только «крылья», которые скрывают фигуру. Такое платье без накидки - отличный вариант на любое торжественное мероприятие: и официальное, и семейное.