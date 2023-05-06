Модные тенденции сезона весна - лето 2023 года по образам актрис на ММКФ

Эвелина Бледанс танцует на «белой вечеринке». Журнал «КиноРепортер» в рамках 45-го ММКФ вручил премию «Аванс» самым перспективным молодым российским актерам. На церемонию по традиции все приходят в белом. А белый - один из главных цветов 2023 года.

Эвелина пришла в платье с креативным декольте и асимметричным плечом. Удачный вариант на лето - и в театр, и в ресторан, и на студенческий выпускной. Бледанс умеет привлекать внимание. В этот раз артистка удивила креативной короной-шляпкой.