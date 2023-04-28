Бородина в мини-шортах цвета сочной травы щегольнула в Дубае: оголила свои загорелые прелести

На этот раз Ксения снова улетела в Дубай. Она устроила себе отдых без детей. Почти каждый день телеведущая ходит на пляж. Она покрасовалась в новом наряде. Брюнетка облачилась в мини-шорты цвета сочной травы и футболку. Она подчеркнула свои загорелые и изящные ножки. Бородина дополнила лук сумочкой, солнцезащитными очками и сланцами Hermes.

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