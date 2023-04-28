Бородина в мини-шортах цвета сочной травы щегольнула в Дубае: оголила свои загорелые прелести

Ксения Бородина уже больше 15 лет ведет шоу «Дом-2». Она стала одной из самых известных персон в России. Телеведущая не скрывает, что зарабатывает большие деньги. Она сама содержит дочек Теону и Марусю. При этом звезда регулярно путешествует, следит за фигурой и недавно намекнула, что и вторая половинка у нее есть.
На этот раз Ксения снова улетела в Дубай. Она устроила себе отдых без детей. Почти каждый день телеведущая ходит на пляж. Она покрасовалась в новом наряде. Брюнетка облачилась в мини-шорты цвета сочной травы и футболку. Она подчеркнула свои загорелые и изящные ножки. Бородина дополнила лук сумочкой, солнцезащитными очками и сланцами Hermes.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда в 40 лет. Ее осыпали комплиментами. Но сама Ксения ранее признавалась, что в идеальной форме была больше года назад, когда участвовала в шоу «Ледниковый период». Теперь она никак не может скинуть набранные 4 килограмма.