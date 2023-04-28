«Подберите слюнки»: Муцениеце в алом платье с эротичным декольте блеснула мощными формами

Агата Муцениеце больше 10 лет строит карьеру в кино. Она продолжает активно сниматься в новых проектах и даже блистает на сцене кабаре театра. Почти три года прошло после того, как актриса развелась с Павлом Прилучным. Примечательно, что она стала одеваться более смелом и чаще выходить в свет.
Недавно Агата вернулась в Москву после длительных съемок. Она стала еще стройнее, так как не перестает заниматься спортом. Актриса решила пополнить гардероб обновками. Она примерила алое платье миди с драпировкой и смелым декольте. Муцениеце засветила округлости своей фигуры. Звезда показала свой тыл.
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Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Многие осыпали ее комплиментами. «Фигура стала просто бесподобно», «Ох, что за краля», «Алый вам идет», «А тут есть на что посмотреть», «Подберите слюнки», «Кому такая красота достанется», «Хороша», «Идеальная», — стали писать в Сети.