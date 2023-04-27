«Добавляет статуса»: Алсу показала два весенних образа с актуальным платьем цвета зеленого яблока на пуговицах

Алсу уже много лет выступает на сцену. Армия ее поклонников только растет. Она продолжает выпускать новые треки. При этом в 39 лет певица следит за внешность и фигурой. Многие отмечают, что она по-прежнему стильно одевается. На публике она предпочитает появляться в элегантных платьях.
На днях Алсу решила пополнить гардероб обновками. Она примерила необычный наряд. Певица покрасовалась в длинном платье на пуговицах салатового цвета с золотыми пуговицами. Наряд подчеркнул ее фигуру и позволил сделать акцент на тонких щиколотках. А потом артистка облачилась уже в джинсы и белую футболку, а платье превратилась в легкое пальто.
«Как вам больше нравится этот наряд? Как платье или как летнее пальто?» – спросила звезда.
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Для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист Надя Иванова.
«Здесь представлена классика из классик. Это вытянутый силуэт, классический стиль, отложные лацканы, двубортная застежка. Надо понимать, что классика добавляет эстетики, статуса, элегантности, но не молодости.
Но что здесь относительно трендовый и спасает силуэт, не делая его консервативным, это цвет такого зеленого яблока – тренд 2023 года, даже по версии института цвета Pantone. Цвет добавляет классике модную изюминку.
Допустим такой фасон и цвет, как для дам элегантного возраста, так и для молодых девушек. Особенно, если они хотят подчеркнуть статус и элегантность в своем наряде.
Алсу. Фото: соцсети звезды
Алсу показала этот наряд в двух вариантах. Это экономит и бюджет и позволяет играть с образами в вашем гардеробе. Плюсом является также: цвет, фасон, который стройнит и вытягивает. Однако если дама с очень пышными формами, то такой наряд будет смотреться странно. Но вообще наряд будет стройнить в определенных случаях. Из минусов – наряд будет сковывать движения. Платье предполагает не прогулку по парку.
Это достойный лук. Я могу его порекомендовать большинству девушек», – высказалась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Надя Иванова — визажист, стилист, культуролог моды. Высшее образование в сфере моды. Факультет «культуролог моды» СПб Университет Культуры и Искусства. Опыт в сфере фэшн 19 лет.
Надя Иванова. Фото: Teleprogramma.pro