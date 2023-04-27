«Добавляет статуса»: Алсу показала два весенних образа с актуальным платьем цвета зеленого яблока на пуговицах

На днях Алсу решила пополнить гардероб обновками. Она примерила необычный наряд. Певица покрасовалась в длинном платье на пуговицах салатового цвета с золотыми пуговицами. Наряд подчеркнул ее фигуру и позволил сделать акцент на тонких щиколотках. А потом артистка облачилась уже в джинсы и белую футболку, а платье превратилась в легкое пальто.

«Как вам больше нравится этот наряд? Как платье или как летнее пальто?» – спросила звезда.

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